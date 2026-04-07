El Cabildo de El Hierro recurre a la risoterapia para entretener a sus mayores
Mediante visitas periódicas, el proyecto 'Intervención Clown', liderado por payasas, combinará intervenciones artísticas y formación para el personal, buscando la risa y la expresión emocional en las residencias
El Cabildo de el Hierro promueve durante el primer semestre de 2026 el proyecto Intervención Clown, una iniciativa orientada a la humanización del entorno sociosanitario y a la mejora del bienestar emocional de las personas mayores de la Isla.
La acción, que se desarrolla entre los meses de enero y junio, se implementa en el Centro Sociosanitario de Echedo y en la Residencia de Mayores de El Pinar, mediante un programa de visitas periódicas que combinan intervenciones artísticas con los usuarios y acciones formativas dirigidas al personal sociosanitario.
El proyecto está liderado por las actrices y payasas canarias Isabel Morera e Isabel Bisshopp, conocidas a través de los personajes de Clown Caprina y Clown Cotufa, introducen dinámicas que favorecen la ruptura de la rutina en los centros, estimulando aspectos como la creatividad, la interacción social, la expresión emocional y el humor positivo. Estas cualidades contribuyen de manera directa el aumento y mejora de la calidad de vida de los usuarios, así como el bienestar emocional del personal que los atiende.
Dinamizar el día a día
“Se trata de una iniciativa que busca humanizar el día a día, mejorar el bienestar emocional de nuestras personas mayores y generar espacios de alegría, escucha y acompañamiento. Con esta acción afirmamos nuestro compromiso con unos servicios sociales centrados en las personas y en la calidad de vida”, ha manifestado el consejero del Área de Derechos Sociales, Amado Carballo.
"El objetivo principal es humanizar y desdramatizar el contexto de las residencias. Queremos invitar a la risa, al humor positivo y a la libertad, conectando con las personas mayores desde un lugar auténtico que permita transformar, aunque sea por instantes, su realidad"
Isabel Morera, una de las creadoras del proyecto, explica que “el objetivo principal es humanizar y desdramatizar el contexto de las residencias. Queremos invitar a la risa, al humor positivo y a la libertad, conectando con las personas mayores desde un lugar auténtico que permita transformar, aunque sea por instantes, su realidad”.
El desarrollo de este proyecto responde a una iniciativa de las direcciones de los centros sociosanitarios de la Isla y ha sido posible gracias al apoyo de esta Institución, que financia la actuación mediante un contrato menor por un importe de casi 15.000 euros.
Con esta iniciativa, el Cabildo de El Hierro refuerza su compromiso con la humanización de los servicios sociosanitarios y continúa avanzando en la incorporación de enfoques innovadores en el cuidado de las personas mayores, apostando por iniciativas que integran arte, bienestar emocional y atención.
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