Identifican a 27 exiliados republicanos de La Palma en archivos franceses tras colaboración con el Ministerio de Cultura

Veinticinco hombres y dos mujeres nacidos en La Palma durante la primera mitad del siglo XX han sido identificado en los archivos de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) como exiliados republicanos en territorio galo gracias a una colaboración pactada con el Ministerio de Cultura de España en 2021. Los datos obtenidos a partir de la digitalización de los documentos que afectan a españoles tras el conflicto bélico que se dio entre 1936 y 1939 se hicieron públicos el pasado 30 de marzo han permitido conocer la identidad de 296 personas.

A partir de la información que se acaba de difundir se deduce que solo el 0,16% de los exiliados reconocidos procedían de La Palma. «El dato es más que lógico porque lo normal es que los canarios buscaron flujos migratorios en América [en el caso de la Isla Bonita, Cuba y Venezuela] en lugar de dar el salto a la Península y proseguir su marcha en dirección a Francia», expone el historiador lagunero Rubens Ascanio, uno de los responsables del estudio preliminar en el que se recoge que al menos cuatro de ellos fallecieron en los campos de concentración de Mauthausen (Aniceto Duque Pérez, Santa Cruz de La Palma) y Gusen (Domingo Henriquez Pérez - Santa Cruz de La Palma, Victoriano Reyes Pérez - Puntallana y Orencio Mata Rodríguez - Garafía).

Aliados de la Resistencia

En un primer análisis de la información recién desclasificada aparecen datos que «tendrán una gran importancia para armar sus pasos en Francia, pero eso requiere de un estudio más profundo que aún no estamos en condiciones de acometer», destaca Ascanio sobre el material al que ha tenido acceso la Asociación para la Recuperación de la Memoria Historia que preside Mercedes Pérez Schwartz. Entre los palmeros que aparecen en los archivos de la Ofpra hay peones de obra, un químico, un periodista, un ebanista, un tabaquero, un fontanero o un zapatero. «Lo recomendable en esos años [hablamos de un periodo de tiempo que se desarrolla entre 1939 y 1944] era pasar desapercibido para que no te hicieran demasiadas preguntas y, sobre todo, la incorporación al precario mercado laboral de la época fuera casi instantánea», acota Ascanio sin olvidar que entre los españoles había afiliados a la CNT y la UGT o militantes del PSOE y el PCE.

Las 296 fichas de españoles, algunas deben ser sometidas a una nueva revisión para confirmar su autenticidad, proceden de la digitalización de 180.000 identidades. «La presencia canaria fue minoritaria si la comparamos con otros desplazamientos de españoles que residían en la Península a Francia, pero hay algunos casos que habrá que estudiar porque tuvieron una trayectoria muy significativa en el momento que decidieron combatir a los nazis en la Resistencia.

"Lo normal es que los canarios buscaron flujos migratorios en América [en el caso de la Isla Bonita, Cuba y Venezuela] en lugar de dar el salto a la Península y proseguir su marcha en dirección a Francia" Rubens Ascanio — Historiador

Además de las cuatro identidades palmera ya comentadas, en el listado también aparecen Dolores Sanjuán Castro - Santa Cruz de La Palma y María del Carmen Andret Pérez - Santa Cruz de La Palma, las únicas mujeres de la relación, y Celestino Álvarez Silva - Breña Alta; Buenaventura Cires Pérez - Garafía; Aurelio Díaz García -Garafía; José Luis Hernández Gómez - Los Llanos de Aridane; Manuel Hernández Gómez - Tazacorte; Pablo José Hernández Gómez - Los Llanos de Aridane; Honorio Hernández Morera - SantaCruz de La Palma; José Martín Hernández - Santa Cruz de La Palma; Gregorio Mata Rodríguez - Santa Cruz de La Palma [preso en Mauthausen]; Vicente Méndez Hernández - Santa Cruz de La Palma; Leonardo Murillo Pérez -Puntallana; Miguel Victorino Pérez Martín - Los Llanos de Aridane; Juan Emiliano Pérez Pérez - Los Llanos de Aridane; Juan-Domingo Pérez Remedios - Los Llanos de Aridane; Venancio Rodríguez Concepción - Breña Baja; Gumersindo Rodíguez González - Barlovento; Alfredo Rodríguez Pérez - Santa Cruz de La Palma; Arturo Rodríguez Pérez - Los Llanos de Aridane; Eduardo Sanjuán Castro -SantaCruz de La Palma; Manuel de los Reyes Sanjuán Concepción -Santa Cruz de La Palma y Dalmacio Sanjuán Riverol - Santa Cruz de La Palma.