El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera actúa en las playas tras los daños de la borrasca Therese

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera llevó a cabo recientemente una actuación integral en sus playas. Las labores de limpieza, que forman parte del plan de mantenimiento de las zonas de baño, han requerido un mayor esfuerzo para paliar los efectos de la borrasca Therese.

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, dijo que el paso de la tormenta afectó a diferentes zonas del municipio, «nuestra prioridad fue solventar y contener los daños causados, priorizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Comenzamos de manera inmediata con las obras de reparación de infraestructuras, junto con la limpieza de vías y espacios públicos. Antes, incluso, de que la alerta decayera ya estábamos realizando todos esos trabajos de manera urgente. En este sentido, queremos destacar el compromiso y la profesionalidad de los trabajadores de este Ayuntamiento».

Padilla señaló que la borrasca Therese no es la única situación de meteorología adversa que hemos padecido este año. «El viento intenso, la lluvia y el oleaje han afectado de manera constante al Archipiélago durante los últimos meses. De manera que, a las actuaciones planificadas en las playas, hemos tenido que sumar una serie de actuaciones para paliar los efectos del mal tiempo», añadiendo que, debido a la sequía y a la emergencia hídrica, «antes se tuvo que vetar el uso de las duchas en las playas y, por tanto, dejar de solicitar la Bandera Azul, pues era más importante el suministro de agua a los hogares y empresas. Una situación que, afortunadamente, cambió con las últimas lluvias».

Comenzamos de manera inmediata con las obras de reparación de infraestructuras, junto con la limpieza de vías y espacios públicos. Antes, incluso, de que la alerta decayera ya estábamos realizando todos esos trabajos de manera urgente Angélica Padilla — Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

Por su parte, el concejal de Playas, Agustín Herrera, resaltó que, dentro de la gestión de las playas, «se llevó a cabo un cambio integral de las pasarelas de acceso a la zona de baño, incorporando pasarelas de hormigón fibrado que ofrecen más resistencia y durabilidad, aportando mayor comodidad y seguridad para personas con movilidad reducida y carritos de bebé»