Quince vecinos de Vallehermoso se niegan a ser evacuados

Quince vecinos permanecen aislados en un caserío de Vallehermoso por los desperfectos ocasionados por la borrasca Therese el pasado fin de semana en dos tramos de la carretera que comunica los núcleos poblacionales gomeros de Erques y Erquitos. El hundimiento de la vía abarca unas superficie de más de 70 metros de largo y la previsión para que vuelva a estar operativa no es inferior a cuatro meses. La única alternativa que tienen las personas que habitan ese paraje es recurrir a un sendero rural, por el que no es posible el tránsito de vehículos, que llega a la localidad de Chipude.

De momento, a pesar de las recomendaciones que se han hecho desde el Ayuntamiento, los afectados, entre los que hay varios menores y cuatro unidades familiares, se han negado a abandonar sus casas. El alcalde de Vallehermoso, Emilio Coello, explicó ayer por la tarde que desde el primer instante que se tuvo conocimiento de los deslizamientos «hemos tenido un contacto casi continuo con ellos para ofrecerles ayuda. Por ahora nos hemos encontrado con la negativa para salir y se están realizando las gestiones para que no se expongan a una situación de riesgo y puedan tener unos suministros básicos».

Seguimiento con un dron

Además de trabajar en coordinación con el Cabildo de La Gomera para declarar como emergencia lo ocurrido, durante la mañana de ayer se inspeccionó la cumbre para medir el calado real de los destrozos. La revisión fue aérea por medio de un dron que actúo en el lugar donde se produjeron los corrimientos de tierra: se trata de un perímetro con una gran pendiente donde no se puede acceder a pie.

Panorámica de la vía de Vallehermoso que se hundió como consecuencia de las precipitaciones de la borrasca Therese. / E.D.

A partir de esta primera evaluación se quiere ver la parte de relleno que ha perdido la carretera para calibrar los puntos de sustentación que se pueden encontrar a la hora de ejecutar las primeras catas. «Durante la mañana llovió con intensidad en varias ocasiones, pero ya tenemos una idea aproximada de los daños que presenta la infraestructura. No va a ser sencillo restablecer la conexión a corto plazo», expuso Coello al conocer las valoraciones iniciales de los expertos. Al parecer, aún no se han determinado los enclaves que tienen que servir de base para iniciar un proyecto «bastante complejo».

"Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina va a ser imposible que podamos tener gente trabajando antes de 15 días" Emilio Coello — Alcalde de Vallehermoso

Los efectos de los últimos coletazos de la borrasca Therese y, sobre todo, la enorme caída que hay en el lugar en el que se desplomaron los tramos de asfalto son los principales obstáculos que hay que salvar antes de adjudicar un plan de reconstrucción que no sólo va a exigir una financiación alta, sino un grado de especialización por parte de los integrantes de las cuadrillas de operarios que se van a desplegar en este punto. «Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina va a ser imposible que podamos tener gente trabajando antes de 15 días», aseguró el alcalde de Vallehermoso ante las dificultades que entraña contratar a una empresa que realice obras en vertical.

"Quieren quedarse"

Ante esta situación es más que probable que la situación de aislamiento se alargue en el tiempo si antes no se cierra un acuerdo para sacar a los vecinos de las casas. «Su postura es firme y quieren quedarse», incide el regidor sin querer valorar por el momento las dificultades que entraña no poder desplazarse por carretera a otro punto de la Isla. En estos instantes no se ha descartado la mediación del Cabildo con el objetivo de encontrar una solución intermedia que alivie el problema de soledad al que se exponen los lugareños. Y es frente a una inoportuna emergencia relacionada con un problema de salud la única vía disponible sería evacuar a un enfermo por vía aérea desde Erques.