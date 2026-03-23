Así era el primer presidente socialista del Cabildo de El Hierro

Nació en Erese hace 79 años, un pequeño caserío ubicado entre El Monacal y Guarazoca al que regresó en 1988. En realidad, Inocencio Hernández González (1946-2026) no se llegó a ir del todo de El Hierro, aunque físicamente no estuviera en la Isla. Como muchos herreños se formó y vivió lejos del punto más meridional del Archipiélago, pero siempre tenía la excusa para regresa a sus hogares de Erese y El Tamaduste, donde el pasado sábado murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, antes de convertirse en el tercer presidente insular de El Hierro formó parte del Cuerpo de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, del gabinete del Consejo Económico y Social de Canarias (CESCan), fue jefe del Gabinete Socioeconómico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, jefe de la Unidad Provincial del Fondo Nacional de Protección al Trabajo en Las Palmas y jefe del Gabinete Técnico del Gobierno Civil de Las Palmas. Durante su etapa en la capital grancanaria, además, fue socio fundador de la Casa Herreña en Gran Canaria y del Colegio de Economistas, en 1976.

Casado con Carmen Santana, hija del fundador de la Librería El Águila de La Laguna, el matrimonio tuvo dos hijos: José Carlos y María del Pilar. Volver a La Galana, ese era el nombre de su casa en Erese, era cuestión de tiempo y con el nombramiento como Delegado Insular del Gobierno en El Hierro todo se aceleró.

Su muerte deja una sensación de vacío en la Isla, un sentimiento de pérdida en varias generaciones de la vida política herreña, una huella difícil de encontrar en un ciclo convulso para legislar... Nada que ver con el talante amable, cercano y popular que desprendía Inocencio Hernández González entre sus vecinos.

Inocencio Hernández era socialista y lideró una candidatura del partido de la rosa al Cabildo herreño en las elecciones de 1991. Los votos no le dieron la presidencia, pero consiguió armar una coalición a tres bandas entre el PSOE, PP e ICAN que puso fin a 12 años de gobierno de AHI-CC, primero con Tomás Padrón Hernández (1979 - 1991) y, de una forma más efímera, con Venancio Acosta Padrón. La censura capitaneada por Inocencio Hernández dio por primera vez la presidencia insular al PSOE, partido que llegó a presidir desde la isla de El Hierro.

Amable, cercano y conciliador

Los que lo conocieron en las distancias cortas hablan de su amabilidad, de su cercanía, de su amor por un terruño que durante años quiso desde la distancia... De un político conciliador que buscaba acuerdos donde otros sólo son capaces de ver confrontación. La experiencia que acumuló en sus etapas como delegado insular del Gobierno en El Hierro y Fuerteventura fueron clave. Y es que si algo tenía Hernández González era una buena mano izquierda para templar en las peores circunstancias posibles, lección que aprendió en otros destinos de gran calado como el de secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, director territorial de Turismo, consejero-auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias o como miembro de la junta directiva del Instituto Canario de Estudios Económicos. También fue secretario y vicedecano del Colegio de Economistas de Canarias y tutor-profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Parlamentario regional, durante su etapa al frente del Cabildo de El Hierro (1991-1995) dio un impulso al desarrollo turístico local, creó el servicio de atención domiciliaria para mayores y proyectó la construcción de la balsa de riego del Valle del Golfo, una infraestructura vital para el sector primario. Tras su mandato AHI-CC agotó su segundo periodo de gobernabilidad en la institución insular coincidiendo con el retorno de Tomás Padrón (1995-2011) y la aparición de Belén Allende (2011), que, al igual que le ocurrió antes a Venancio Acosta, perdió el mando de las operaciones a raíz de una moción moldeada por el socialista Alpidio Armas, presidente en la actualidad tras una censura a Javier Armas, hermano y líder de AHI, en el verano de 2023.

Lector voraz, el jubilado Inocencio Hernández paseaba a diario, periódico en mano, por El Tamaduste, lugar donde se daba su bañito diario con sol, con frío, con calima, con lluvia... Allí murió el sábado. A unos metros de su casa, envuelto en los recuerdos de un niño que creció en El Hierro, progresó en otras Islas y decidió pasar los años de pensión en Erese, el caserío donde nació un político que deja una huella imborrable entre los suyos.