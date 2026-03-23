El Hierro despide al expresidente insular Inocencio Hernández

Autoridades insulares y regionales, políticos y sociedad civil, se dieron cita este domingo en la sede del Cabildo de El Hierro, en Valverde, para dar su último adiós a Inocencio Hernández, Expresidente de la institución insular entre 1991-1995 y fallecido el pasado sábado de una parada cardiorrespiratoria a los 79 años.

Hernández era miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que fue secretario general insular en El Hierro, y primer presidente del Cabildo herreño de este signo político.

Luto oficial

La institución insular ha decretado tres días de luto oficial a partir de las 00:00 horas del pasado sábado, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en las dependencias oficial

Tras su fallecimiento, se instaló en el salón de Plenos del Cabildo de El Hierro, en la villa capitalina, la capilla ardiente donde se habilitó un libro de condolencias y por la que pasaron distintas personalidades del ámbito político y de la sociedad civil en general para despedir a este político herreño con una dilatada trayectoria al servicio público en distintas administraciones. Entre los asistentes estaba Alpidio Armas, actual presidente insular.

Durante su trayectoria política, Inocencio Hernández González ocupó puestos de responsabilidad también como delegado insular del Gobierno en El Hierro y Fuerteventura, parlamentario regional y senador por la isla herreña, entre otros cargos.

Durante su mandato al frente del Cabildo herreño se dieron los primeros pasos en materia turística o la atención de personas mayores, con la creación del servicio de atención domiciliaria.

Nuevas infraestructuras

En materia de infraestructuras ejecutó la balsa de agua de riego del Valle del Golfo, en el municipio de La Frontera, una pieza clave para el desarrollo del sector primario insular.

Quienes compartieron trabajo con este político herreño destacan su vocación de servicio, su rigor y su implicación en la vida pública, así como su compromisocon la isla de El Hierro.