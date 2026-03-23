El Cabildo de La Gomera aprueba un plan de inversiones de 28 millones para 2026, elevando el presupuesto a 194 millones

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Gomera ha aprobado un plan extraordinario de inversiones por importe de 28 millones de euros que se incorporan al presupuesto inicial de 2026, elevando el volumen total de recursos disponibles hasta los 194 millones de euros.

Esta incorporación de crédito, permite reforzar las cuentas aprobadas inicialmente y avanzar en nuevas actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, consolidando un modelo de gestión centrado en las personas.

"Estos 28 millones no son cifras, son soluciones concretas para la gente, porque cada euro que incorporamos tiene un destino claro: mejorar la vida de las personas" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que este plan supone “pasar del presupuesto a la acción con más inversión, más empleo y más bienestar”, e insistió en que “estos 28 millones no son cifras, son soluciones concretas para la gente, porque cada euro que incorporamos tiene un destino claro: mejorar la vida de las personas”.

"No queremos dejar a nadie atrás"

En esta línea, subrayó que la ampliación de recursos “refuerza un modelo de isla que cuida, crea oportunidades y no deja a nadie atrás”, en coherencia con las cuentas de 2026, que priorizan el bienestar social, la vivienda, el empleo y la dinamización económica como pilares del desarrollo insular.

Dinero para atender nuevas demandas

Por su parte, la consejera de Hacienda, Cristina Ventura, explicó que esta medida “responde a una planificación rigurosa que permite incorporar financiación adicional para atender nuevas demandas y acelerar proyectos estratégicos”. Asimismo, señaló que “este esfuerzo inversor fortalece la cooperación con los ayuntamientos y amplía el alcance de las políticas públicas en ámbitos clave para la ciudadanía”.

"Este esfuerzo inversor fortalece la cooperación con los ayuntamientos y amplía el alcance de las políticas públicas en ámbitos clave para la ciudadanía" Cristina Ventura — Consejera de Hacienda del Cabildo de La Gomera

El plan extraordinario se estructura en seis grandes ejes de actuación, entre los que destacan los 8,1 millones de euros destinados a infraestructuras estratégicas, que incluyen actuaciones sociosanitarias, deportivas y de mejora de espacios públicos en distintos municipios, entre los que se encuentra la demolición y construcción del Centro Sociosanitario de Valle Gran Rey; el Parque Urbano de Playa de Santiago; el acceso a Piedra Romana en Hermigua; la rehabilitación en los cuarteles de Vallehermoso y Hermigua; la adecuación del campo de fútbol de Vallehermoso; la urbanización de la Casa Ayala en Chipude; y la redacción del proyecto de estabilización de taludes en la Playa de Alojera.

A ello se suman 5,2 millones de euros para reforzar la cooperación con los ayuntamientos, así como 937 mil euros en nuevas partidas para colectivos y entidades sociales, culturales y empresariales, ampliando el respaldo al tejido asociativo de la isla.

El plan también contempla 4 millones de euros para políticas de vivienda, con recursos para Visocan y ayudas dirigidas a jóvenes, además de 5 millones para programas de inserción laboral y apoyo a familias y colectivos vulnerables.

Asimismo, se destinan 1,5 millones de euros a la dinamización del tejido comercial mediante campañas de bono consumo, junto a otras actuaciones en innovación, cultura y deporte que completan el alcance de esta inversión extraordinaria.