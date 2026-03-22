Así es la familia de Ángel, el "hijo" de Candela Peña en la serie 'Hierro'

La familia Casanova conoce bien algunos entresijos de Hierro, la exitosa serie de Movistar+ que mostró a millones de telespectadores a la que en su día fue conocida como la Isla del Meridiano. El capítulo final se emitió el 19 de marzo de 2021, es decir, hace poco más de cinco años. Ángel Casanova interpretó el papel de Nicolás o Nico, el hijo de la jueza Candela Montes (Candela Peña), su padre, José Ángel Casanova fue uno de los guardaespaldas de Begoña Corcuera Samir (Antonia San Juan) y su hermana Cristina fue uno de los extras en la boda que organizaron de los hermanos Jorge y Pepe Coira. La única que no salió fue Carmen Nieves, la madre de Ángel, pero ella se convirtió en una ficha más de un rodaje que se alargó durante casi tres meses. Hierro consta de dos temporadas de 14 capítulos que se programaron entre el 7 de junio de 2019 y el 19 de marzo de 2021.

Hierro agitó a toda la Isla antes y durante la pandemia, enseñó localizaciones de ensueño y no paró de ganar premios: 16 galardones en 29 nominaciones. No existe nadie en El Hierro que no tuviera una conexión, aunque fuera algo lejana, con la trama que cuenta el aterrizaje de una jueza en la Isla para intentar esclarecer un asesinato. La actriz catalana Candela Peña, ganadora de tres Goya por su interpretación en Te doy mis ojos (2003); Princesas (2005) y Una pistola en cada mano (2012), y el argentino Darío Grandinetti, Concha de Plata en San Sebastián al mejor actor por su papel en Rojo, lideraron un reparto inundado de identidades anónimas como los cuatro miembros de la familia Casanova.

Carmen Nieves, Ángel y José Ángel Casanova, en su casa de Valverde. / E.D.

La familia Casanova

¿Quiénes son los Casanova? José Ángel Casanova nació en Tenerife en 1980 (Valle de Guerra - La Laguna), pero antes de que cumpliera los nueve ya residía en El Hierro [dice que allí «perdió sus dientes de leche»] y ahora trabaja en el sector de la construcción. Carmen Nieves es natural de Breña Baja (La Palma, 1972) y es la cuidadora de Ángel Casanova (Valverde, 2007). El joven nació con una discapacidad motórica que condiciona el movimiento de las manos y los pies, completó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y ahora aprende unos conocimientos de informática. Es uno de los dos hijos [su hermana se llama Cristina] de un matrimonio que reside en la calle Isla de El Hierro de Valverde. «Al chico lo conoce todo el mundo... No sólo aquí, sino en La Palma o cuando vamos a Tenerife a las revisiones», presume José.

«Ángel lo intenta todo.Tiene algunas dificultades motoras, pero no para» José Ángel Casanova — Padre de Ángel

Los hermanos Coira buscaban a un niño para Hierro cuando Ángel [entonces tenía 14 años] se cruzó en su camino. La dirección del colegio en el que se formaba medió con la familia Casanova para convencerla y, de paso, le echaron el ojo a José Ángel Casanova. «Lo mío vino después de que cogieran al niño», acepta un elemento secundario que no tuvo problemas para aclimatarse a su rol. «Conocía el mundo de la noche porque trabajé en alguna discoteca y no me costó demasiado meterme en el papel», admite el padre de Ángel.

José Ángel Casanova, durante una escena de 'Hierro'. / E.D.

El hijo de la jueza Montes aparece en la teleserie en una silla de ruedas; en plena recuperación de una fractura de fémur que el menor se hizo cuando «bailaba a la Virgen de Los Reyes en una Bajada». Se cayó en Isora y buena parte de la recuperación coincidió con el rodaje. «Él lo intenta todo.Tiene algunas dificultades motoras, pero no para», avisa su progenitor antes de aclarar que «en Hierro interesaba que Nico tuviera problemas para expresarse, pero Ángel habla. Habla como un loro, nunca se calla», cuenta con una sonrisa.

«¡Es listo como una tea!»

Al pequeño de los Casanova no le costó mucho sacrificio entrar en la dinámica del rodaje, hizo buenas migas con Candela Peña [la catalana mantiene un contacto fluido con la familia herreña] y no tuvo problemas para seguir las indicaciones del coach que supervisaba sus actuaciones en las sesiones de trabajo. «¡Es listo como una tea!», relatan sus padres sobre unas jornadas que, en ocasiones, comenzaban al amanecer. «Nos venían a buscar en un furgón a las seis, siete u ocho de la mañana, íbamos a los escenarios donde se estaba grabando y allí estábamos un buen rato», encadena la madre de Ángel, su sombra en el plató. «Al regresar a casa seguía el trajín de todos los días», añade sobre los cuidados que requiere un ser al que le detectaron unos problemas de movilidad al nacer. «Es una jiribilla», avisa con admiración de su hijo. Y es que Carmen Nieves y José Ángel no paran de proporcionarle herramientas a Nico [perdón, Ángel] para que éste se pueda defender solo... «Queremos que gane autonomía;que se defienda por sí solo», remarcan.

"Nos venían a buscar en un furgón a las seis, siete u ocho de la mañana, íbamos a los escenarios donde se estaba grabando y allí estábamos un buen rato", encadena la madre de Ángel, su sombra en el plató. «Al regresar a casa seguía el trajín de todos los días" Carmen Nieves — Madre de Ángel

De momento, él se ha ganado el corazón de muchas piezas claves de Hierro. «Los Coira han venido a vernos alguna vez que han vuelto», revela José Ángel Casanova casi al mismo tiempo que Carmen Nieves exalta la sencillez de Candela Peña. «No parece peninsular; es cariñosa y cercana». La «otra madre» mantiene una relación fluida con la familia, aunque no han vuelto a verse. «Una vez casi coincidimos, pero nosotros estábamos en Tenerife para una revisión médica», aclara.

Del proyecto televisivo difundido a través de las plataformas Movistar+ y HBO Max, José Angel Casanova explica que «una cosa es ver la serie en el salón de tu casa [admiten que la han visto dos veces] y otra bien distinta es estar allí rodeado de cámaras por todas partes», acota sin olvidar que «la imagen de la Isla salió muy reforzada en un proyecto que agrandó su marca en el mundo... El Hierro es un lugar chiquitito, pero en cualquier parte hay un herreño», concluye el tutor de Ángel Casanova.