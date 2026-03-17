Más protección para los lagartos gigantes de El Hierro y Tenerife

Canarias mejora los planes de conservación de dos de las especies más emblemáticas de su fauna endémica y que se encuentran en peligro de extinción: los lagartos gigantes de Tenerife y El Hierro. Los nuevos programas, aprobados ayer por el Gobierno de Canarias, contemplan un mayor control de los depredadores –gatos y ratas–, la renovación de los centros de reproducción, la creación de terrarios con espacios adecuados para juveniles –donde se evite el hacinamiento y la competencia entre ellos, reduciendo así el riesgo de muerte– o la potenciación de nuevos núcleos poblacionales en su hábitat.

El Consejo de Gobierno dio el visto bueno, a petición de la Consejería de Transición Ecológica, los nuevos planes de recuperación del Gallotia simonyi (lagarto gigante de El Hierro) y Gallotia intermedia (de Tenerife). Esta renovación de los instrumentos de planificación refuerzan las medidas para mejorar el estado de conservación de ambas especies, cuya distribución actual se encuentra muy reducida respecto a la que presentaban históricamente en sus respectivas islas. En el caso de El Hierro, hay 800 ejemplares en libertad y 400 en cautividad, mientras en el de Tenerife no hay una cifra exacta pero es inferior.

Lagarto gigante de El Hierro (’Gallotia simonyi machadoi’) / El Día

Lagarto gigante de El Hierro (’Gallotia simonyi machadoi’) El Gobierno de Canarias puso en marcha en 1986 un plan de cría a partir del que han nacido varios cientos de individuos. La última población del lagarto gigante de El Hierro se encontró en el extremo meridional del Risco de Tibataje. Quedan alrededor de 1.200 ejemplares, 800 en libertad y 400 en cautividad en La Frontera.

En total, el Ejecutivo regional destinará 3,7 millones de euros para ambas especies (1,9 millones para la herreña y 1,8 para la tinerfeña). Ambos planes se desarrollarán por fases, con una primera etapa de cinco años durante la cual se ejecutarán las principales actuaciones previstas. Transcurrido este periodo, se realizará una evaluación del estado de conservación y del grado de cumplimiento de las medidas adoptadas, manteniéndose la vigencia hasta la consecución de los objetivos establecidos.

Las medidas incluyen un mayor control sobre los depredadores y terrarios adecuados para los ejemplares juveniles

Además de las actuaciones mencionadas, también se incluyen otras que tienen que ver con garantizar la formación técnica del personal encargado de la gestión y mantenimiento de los centros de cría, relacionada con la conservación, el manejo y el mantenimiento de ambas especies. Asimismo, los programas apuestan por el reforzamiento con nuevos individuos procedentes de las poblaciones naturales que puedan mejorar la diversidad genética de la población cautiva, asegurando que la estabilidad demográfica de la población silvestre no se pondrá en peligro, y previo estudio de su estado de conservación. Otro de los puntos incluidos en los planes es la evaluación y seguimiento veterinario anual de las poblaciones cautivas. En cuanto al control de los depredadores de los lagartos gigantes, se instalarán barreras o vallas en su hábitat natural, que en el caso del ejemplar herreño se encuentra mayoritariamente restringida a los riscos de Tibataje y en el tinerfeño, en los acantilados de Teno y Guaza.