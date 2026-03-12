Científicos de la Universidad de La Laguna alertan sobre la desaparición de algas rojas gelidiales en Canarias

Científicos de la Universidad de La Laguna han emitido una señal SOS sobre el elevado riesgo que supone la «desaparición de algas rojas gelidiales» en los ecosistemas marinos de Tenerife, La Gomera, La Palma y Gran Canaria. «No sólo estamos perdiendo uno de los pulmones del planeta, están desapareciendo especies que ni siquiera hemos llegado a descubrir, y eso está ocurriendo en Canarias debajo del mar», pone en alerta el investigador José Carlos Hernández respecto a la amenaza que se cierne sobre una macroalga (Gelidium canariense) que está en grave peligro de extinción debido al cambio climático.

En el mundo existe una enorme variedad de algas Gelidium [hasta 124 distinciones] que se caracterizan por una ramificación irregular y su facilidad de adaptación a distintas condiciones ambientales. En el caso de las variantes detectadas en las Islas, éstas suelen aparecer en zonas frías y sombreadas de las vertientes nortes y es la única macroalga endémica del Archipiélago que se encuentra amenazada por los efectos derivados de una mala conservación del planeta.

El experto José Carlos Hernández (ULL) y una profesora de la Universidad de Barcelona, Rocío Pérez, son los encargados de impulsar un proyecto que cuenta con un presupuesto de 501.000 euros y el respaldo financiero de la Fundación Biodiversidad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Gelirock es el nombre de un plan estratégico que tiene como punto de partida evaluar el estado actual de las colonias de Gelidium canariense existentes en GranCanaria, La Palma, La Gomera y Tenerife. A partir de esa primera toma de contacto se ha llevado a cabo un cartografiado para conocer cómo se distribuye la comunidad e identificar las zonas prioritarias para iniciar las tareas de conservación y restauración. «En el norte de Tenerife, especialmente en el Puerto de la Cruz, estas macroalgas se recolectaban para la extracción de agar (una sustancia gelificante) porque había una gran acumulación de algas en las zonas de costas», precisa Hernández sin obviar un dato que tiene una gran importancia: «Hemos llegado a localizar más de 200 invertebrados que viven en esos lugares, unos ejemplares espectaculares», incide justo antes de revelar que «algunos residen exclusivamente en estos sitios, es decir, que son como una especie de edificios en los que encontramos a estos pequeños invertebrados... Si se llegan a perder, estaríamos hablando de romper la cadena trófica y afectaría la actividad pesquera y a la biodiversidad marina de las zonas de Canarias en las que aún existen esas poblaciones de algas rojas gelidiales», avisa el especialista de la ULL.

Claves del proyecto Gelirock

El proyecto Gelirock usa varias herramientas científicas [datos que aportan las boyas oceanográficas, los satélites o los mapas climáticos] para abordar esa crisis medioambiental y las acciones que se pueden tomar para favorecer la supervivencia de estas macroalgas.