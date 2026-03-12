El Cabildo de El Hierro ‘rompe la hucha’ e invierte 24 millones en obras

El Cabildo de El Hierro rompe la alcancía para abordar el mayor periodo de inversiones públicas de los últimos años. El equipo de trabajo que preside el socialista Alpidio Armas invertirá 24 millones de euros en proyectos para reforzar la movilidad, consolidar los servicios sociales y favorecer el modelo de isla sostenible.

La residencia de mayores de La Frontera, actuación que estuvo paralizada durante varios años, vuelve a estar en circulación tras desbloquear un expediente que posibilitará una inversión que supera los 4,6 millones de euros. Las obras ya se encuentran en marcha y tienen la etiqueta de «prioritarias».

La modernización de la red viaria y mejorar su seguridad es otro apartado que ha acelerado la activación de 3,6 millones para la instalación de vallas de protección en las carreteras; 2.6 para reacondicionar los accesos al aeropuerto de Los Cangrejos y más de 2,1 millones para ejecutar el asfaltado de la carretera de Isora.

También en la zona del aeródromo herreño se están llevando a cabo las obras que activarán la potabilizadora de Los Cangrejos. Sobre la mesa se han puesto más de 3,7 millones de euros con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua a distintos núcleos estratégicos de El Hierro.

Otras inversiones prioritarias

También ya se está recurriendo a una partida de más de 3,5 millones para la adecuación del sendero de La Peña. Algo más económico están saliendo las obras que se desarrollan en el Ecopaseo de Las Puntas, donde la institución insular dio luz verde a 1,4 millones para remodelar uno de los enclaves naturales más representativos de la Isla. En el capítulo de gastos también hay varios desembolsos para propiciar la construcción del futuro Observatorio Astronómico de El Julan, una propuesta que combina reforzar los programas de digitalización y catalogación de los bienes arqueológicos locales. n