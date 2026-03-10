La Palma presenta su proyecto "Isla Atlántica" para mostrar la vida submarina tras la erupción del volcán Tajogaite

Iluminar sus fondos marinos es el motor de arranque del proyecto La Palma Isla Atlántica que se presenta el próximo viernes en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane. La estrecha relación que mantienen la tierra y el mar o el fuego y el agua se alinean en dos planos en los que cobra una dimensión especial la erupción del volcán Tajogaite, registrada en el último cuatrimestre de 2021. La explosión de vida que se ha dado en los alrededores del delta lávico de Tazacorte es el principal argumento de una iniciativa visual en la que el tiempo se detiene para analizar cómo se ha moldeado la costa y de dónde están saliendo los alimentos que proporcionan vida a un ecosistema aún demasiado joven.

«Filmar bajo el agua en La Palma es observar cómo la vida se abre paso sobre una geología recién nacida» Rafael Herrero Massieu — Cámara submarino

Para evitar dar un paso en falso en esta puesta de largo se ha recurrido al talento del cámara submarino Rafael Herrero Massieu (Gran Canaria, 1960). Él pone su creatividad y firma en un audiovisual en el que se exalta a la isla sumergida, lo que a simple vista queda fuera de la mirada humana pero que tiene un valor trascendental en la conexión atlántica de la Isla Bonita. No sólo por la importancia que ha tenido a lo largo de la historia el sector de la pesca, sino en los nuevos puentes hacia una mejor sostenibilidad que se han tendido para curar los rasguños del cambio climático: «Filmar bajo el agua en La Palma es observar cómo la vida se abre paso sobre una geología recién nacida», advierte un profesional que ha encontrado un aval internacional en los trabajos que hizo para la BBC, National Geographic o Canal +. «Pocas veces se tiene la oportunidad de documentar un proceso natural así», remarca sobre las nuevas articulaciones que nacieron entre las coladas del Tajogaite.

Una alianza entre la sociedad y el océano

Ese instinto de protección y, a su vez, de admiración por algo que se da a conocer a la comunidad científica ha llamado la atención del Programa MaB de la Unesco y se presenta como un infinito escaparate submarino de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma que está envuelta en salitre, una zona redefinida hace algo más de una década para dar máximo protagonismo al oceáno. Además del audiovisual, La Palma Isla Atlántica coloca en primer término la riqueza biológica que habita bajo la superficie del mar para consolidar la alianza entre la sociedad y los ecosistemas marinos.

Dar forma a un banco de fotografías submarinas, promocionar nuevos contenidos marinos de la Isla, ser una herramienta útil para la educación medioambiental y la ciencia son los engranajes de una cadena que persigue dar un plano distinto: «el océano que rodea a La Palma, la alimenta y la sostiene», enumeran los impulsores de una historia de superación que regresa a la superficie para dar fe de las transformaciones que se dan en él por los efectos de un clima irregular, de un ciclo del agua crucial y un ecosistema amenazado por los que ahora van a entender un poco mejor La Palma Isla Atlántica.