Diez horas de emergencias en El Hierro

El municipio más joven de España celebra mañana las III Jornadas de Protección Civil y Emergencias. La localidad herreña de La Frontera se convierte en el epicentro regional de cuestiones relacionadas con la seguridad, sanidad, rescate y comunicación a la hora de gestionar incidentes complejos en entornos insulares. El fotoperiodista Andrés Gutiérrez, reportero gráfico de ELDÍA - La Opinión de Tenerife y La Provincia, participará en una de las mesas que tiene como aspectos a tratar la Dimensión humana y relato público de las emergencias. Las experiencias vividas en la guerra de Ucrania, en los incendios que se han producido en el Archipiélago, el proceso eruptivo del volcán Tajogaite o la crisis sanitaria del covid-19 son algunas de las situaciones que ha tenido que cubrir este profesional de la fotografía en primera línea.

Así serán las mesas de debate

Las mesas de trabajo se van a desarrollar en las 16:50 y 20:10 horas y se van a dividir en los siguientes apartados: Coordinación real 112-Cecopin (16:50 a 1725 horas); De la llamada al recurso: tiempos, saturación y priorización en incidentes simultáneos; Emergencias marítimas y ruta migratoria (La Restinga como punto crítico) y la ya anteriormente citada Dimensión humana y relato público de las emergencias. Con anterioridad, entre las diez de la mañana y la una de la tarde habrá una exposición estática de medios de emergencias en la Plaza Benito Padrón Gutiérrez.

Las jornadas están organizadas por el Cabildo de El Hierro y para asistir es necesario rellenar una solicitud a través de la dirección https://forms.gle/2mjTZT4zdHWnfkHo9 que todavía se mantiene abierta.