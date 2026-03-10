Diez horas de emergencias en El Hierro
La Frontera reúne a expertos en las III Jornadas Técnicas de Protección Civil y Emergencias
El municipio más joven de España celebra mañana las III Jornadas de Protección Civil y Emergencias. La localidad herreña de La Frontera se convierte en el epicentro regional de cuestiones relacionadas con la seguridad, sanidad, rescate y comunicación a la hora de gestionar incidentes complejos en entornos insulares. El fotoperiodista Andrés Gutiérrez, reportero gráfico de ELDÍA - La Opinión de Tenerife y La Provincia, participará en una de las mesas que tiene como aspectos a tratar la Dimensión humana y relato público de las emergencias. Las experiencias vividas en la guerra de Ucrania, en los incendios que se han producido en el Archipiélago, el proceso eruptivo del volcán Tajogaite o la crisis sanitaria del covid-19 son algunas de las situaciones que ha tenido que cubrir este profesional de la fotografía en primera línea.
Así serán las mesas de debate
Las mesas de trabajo se van a desarrollar en las 16:50 y 20:10 horas y se van a dividir en los siguientes apartados: Coordinación real 112-Cecopin (16:50 a 1725 horas); De la llamada al recurso: tiempos, saturación y priorización en incidentes simultáneos; Emergencias marítimas y ruta migratoria (La Restinga como punto crítico) y la ya anteriormente citada Dimensión humana y relato público de las emergencias. Con anterioridad, entre las diez de la mañana y la una de la tarde habrá una exposición estática de medios de emergencias en la Plaza Benito Padrón Gutiérrez.
Las jornadas están organizadas por el Cabildo de El Hierro y para asistir es necesario rellenar una solicitud a través de la dirección https://forms.gle/2mjTZT4zdHWnfkHo9 que todavía se mantiene abierta.
El programa
10:00 a 13:00 horas / Exposición de medios de emergencias en la plaza Benito Padrón Gutiérrez
16:00 a 16:15 horas / Recogida de las acreditaciones
16:15 a 16:45 horas / Inauguración institucional
16:50 a 17:25 horas / Mesa 1 Coordinación real 112 - Cecopin
De la llamada del recurso: tiempos, saturación y priorización en incidentes simultáneos
Moisés Sánchez Arrocha, director del Cecoes 1-1-2 Canarias
Yanira Fernández, responsable del Cecopin - El Hierro
17:30 a 18:45 horas / Mesa 2 Emergencias marítimas y ruta migratoria (La Restinga como punto crítico)
José Antonio Chaves Pérez, inspector jefe responsable del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros de El Hierro
María Dolores Septién, jefa de Coordinaciónde Salvamento Marítimo de Santa Cruz de Tenerife
Luis Manuel González García, director de Medicina del Hospital Nuestra Señora de Los Reyes de El Hierro
Jorge Elías Silva Lima, director de Enfermería del Hospital Nuestra Señora de Los Reyes de El Hierro
Carlos Sola Onís, teniente jefe accidental del Servicio Marítimo de Santa Cruz de Tenerife de la Guardia Civil
Guillermo Padrón Castañeda, instructor del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias
19:20 a 20:10 horas / Mesa 3 Dimensión humana y relato público de la emergencia
José Luis Camisón Sánchez, psicólogo experto en emergencias
Roberto González, periodista y director de contenidos de Radio COPE
Andrés Gutiérrez, fotoperiodista de EL DÍA - La Opinión de Tenerife y La Provincia
