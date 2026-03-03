Adjudicado el colegio de la Laguna cuatro años después

Algo más de 52 meses después de que la erupción del Tajogaite dejara inutilizable el colegio público de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, con una parte en engullida por la lava, el Cabildo firmó ayer por fin el contrato de adjudicación para la demolición de la estructura que se mantiene el pie y su reconstrucción como símbolo de resiliencia. Un hito que resulta determinante para el avance en la recuperación de La Palma. Con este acto se da vía libre a la firma del acta de replanteo y al inminente comienzo del movimiento de tierras y se da respuesta a una de las demandas más sensibles de los vecinos de Los Llanos.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destacó que este paso no solo supone la eliminación de una estructura dañada por el volcán, sino el inicio real de la construcción de una infraestructura educativa que aspira a ser un referente en Canarias. El nuevo colegio –financiado íntegramente por el Gobierno de Canarias con un presupuesto de 5,2 millones de euros dividido en tres anualidades de 500.000 euros el pasado año; 2,3 millones este y otros 2,3 el próximo – está diseñado para ser un espacio moderno, sostenible y plenamente integrado en el nuevo entorno que se está configurando en la comarca oeste. Dispondrá de nueve unidades , dotadas de aulas específicas para música, idiomas, pedagogía terapéutica y multisensorial, además de biblioteca, comedor, gimnasio, pista polideportiva, zonas ajardinadas y huerto escolar.

El colegio será un espacio moderno, sostenible e integrado en un entorno marcado por la erupción

«La firma de este contrato es el compromiso cumplido de que no íbamos a perder ni un minuto en devolver a los niños de La Laguna su colegio», señaló el presidente, recalcando que «hemos trabajado estrechamente con las familias, el Ayuntamiento, la Consejería de Educación y con la dirección del CEIP para que el nuevo centro no sea solo un edificio, sino el corazón de la recuperación de este barrio».

La coordinación entre los gobiernos regional, insular y local, el colegio y las familias, ha sido constante para asegurar que el proyecto final responda a las necesidades pedagógicas y sociales actuales, se señala el Cabildo en un comunicado.

Cierre del acceso a Playa Chica

Cuatro años después el volcán aún obliga a estar atentos a él. Ayer, el Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias (Peinpal) autorizó el cierre temporal del acceso a Playa Chica, en la zona de Puerto Naos, para obtener más datos en el estudio de mitigación de gases en ese enclave costero. Esta medida de seguridad se prolongará del 7 al 13 de marzo.

Sergio Rodríguez insiste en que se sigue trabajando en garantizar la seguridad de residentes y visitantes y recuerda que es importante el trabajo de control en las zonas costeras del Valle de Aridane. «Debemos ser conscientes de que la realidad de nuestra isla ha cambiado y tenemos que convivir con el volcán y sus efectos con todas las protecciones necesarias, de forma que la vida se siga desarrollando con normalidad y seguridad», subraya.