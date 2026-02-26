Luis Morera crea el cartel de la Semana Santa 2026 en Santa Cruz de La Palma, uniendo tradición y arte

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha presentado oficialmente el cartel anunciador y la programación de la Semana Santa 2026, así como el III Ciclo de Música Sacra y un vídeo promocional que pone en valor el patrimonio histórico, artístico y espiritual de la capital palmera durante estas fechas.

El cartel anunciador de la Semana Santa 2026 es obra del reconocido artista palmero Luis Morera, creador multidisciplinar con una amplia trayectoria en el ámbito de la pintura, la escultura y el diseño, y uno de los nombres más representativos del panorama artístico canario contemporáneo. Morera, vinculado históricamente a la identidad cultural de La Palma, ha sabido plasmar en esta obra la solemnidad, serenidad y el recogimiento que caracterizan a la Semana Santa capitalina.

Durante su intervención, el alcalde, Asier Antona, señaló que “la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma es una de nuestras expresiones culturales y religiosas más arraigadas, una tradición que forma parte de la identidad de la ciudad y que cada año congrega a vecinos, vecinas y visitantes en torno a nuestras calles e iglesias”. Asimismo, agradeció a Luis Morera “haber aceptado el encargo de crear una obra que, sin duda, se convertirá en una referencia artística y en una pieza que trasciende lo meramente anunciador para convertirse en patrimonio cultural”.

Trabajo en equipo

Antona subrayó también que la programación presentada “es fruto del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, las parroquias, las hermandades y colectivos culturales, y demuestra la apuesta firme de este grupo de gobierno por fortalecer nuestras tradiciones, dinamizar la economía local y proyectar la imagen de Santa Cruz de La Palma como destino cultural de primer nivel”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Alberto Perdomo, destacó que “hemos trabajado en una programación amplia y cuidada, que combina los actos litúrgicos tradicionales con propuestas culturales que enriquecen la experiencia de la Semana Santa”. En este sentido, puso el acento en el III Ciclo de Música Sacra, “una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad, que ofrece conciertos de gran calidad en espacios patrimoniales únicos, creando una atmósfera de especial belleza y recogimiento”.

Repertorio de los siglos XVI, XVII y XVIII

El III Ciclo de Música Sacra reunirá a intérpretes y formaciones que abordarán repertorios que van desde la música paralitúrgica medieval hasta la actualidad, pasando, especialmente, por los s. XVI, XVII y XVIII, contribuyendo, con ello, a poner en valor tanto el talento musical como los escenarios históricos de la capital palmera.

Además, durante el acto se proyectó un vídeo promocional que recorre algunos de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa en Santa Cruz de La Palma, mostrando la singularidad de sus procesiones, la riqueza de su imaginería y el marco incomparable de su casco histórico. Esta pieza audiovisual se difundirá a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y redes sociales, con el objetivo de ampliar su alcance y reforzar la promoción exterior del municipio.

Luis Morera, cuya obra ha estado siempre ligada a la defensa y proyección de la cultura canaria, ha desarrollado una trayectoria marcada por la investigación plástica y el compromiso con la identidad insular. Su participación en este proyecto supone, en palabras del alcalde, “un puente entre tradición y contemporaneidad, entre fe y arte, que enriquece aún más el significado de nuestra Semana Santa”.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía y a quienes visiten la isla durante estas fechas a consultar el programa completo de actos y a participar activamente en las celebraciones, viviendo una Semana Santa que aúna espiritualidad, arte, música y patrimonio en el corazón de Santa Cruz de La Palma.