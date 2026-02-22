Álex, el joyero del Tajogaite que diseña piezas para Choclock y Cruz Cafuné

Estudió en Madrid un grado de ingeniería asociado con las energías y el medio ambiente aunque, de momento, quiere probar fortuna como joyero. Elaborando piezas con cenizas volcánicas que vende online a través de las redes sociales. Alejandro Marante (Puntallana, 1999) está haciendo números. «Yo me quiero quedar, pero me estoy tomando un tiempo para analizar bien si esto tiene cierto recorrido», precisa el autor de las piezas que lucen Choclock ft Cruz Cafuné en el videoclip de Caprese. Esta conversación nace ojeando una revista de una aerolínea en un vuelo entre Tenerife Norte y Madrid en la que choco de forma inesperada con su historia: el joyero del Tajogaite.

Álex, como prefiere que le llame, es hijo de un ingeniero de Extensión Agraria del Cabildo de La Palma y de una funcionaria del Ayuntamiento de Puntallana: José Antonio y Arami. «No le ponga una s al final porque me mata», avisa en clara referencia a su madre. Es el segundo de tres hermanos. Por arriba está Guillermo y por abajo Natalia. Siempre le gustó las manualidades, pero no se sacó el carnet de artesano hasta hace cuatro años y, más tarde, se convirtió en autónomo. Dice que quedó atrapado por los vídeos que colgaba Pablo Cimadevila en YouTube. «Eran unos tutoriales sobre cómo diseñar joyas», explica con admiración un joven que ya en su etapa de universitario confeccionaba pulseras y colgantes. «Lo hacía para pagarme mis cositas y alguna que otra cervecita, no como un negocio», rescata sobre una etapa de su vida en la que aún no había planificado dedicarse a una profesión que le está abriendo las primeras puertas a un universo que él quiere explorar al máximo. «¡Me quedo!».

Yo me lo guiso, yo me lo como

De momento, su tienda es virtual. No hay un espacio físico en el que poder comprar sus creaciones, pero no tiene quejas de cómo lo están tratando las redes sociales. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, ya suma casi cinco mil seguidores. «No va mal la cosa», agradece.

Los cantantes Choclock y Cruz Cafuné lucen una de sus joyas en el videoclip que promociona Caprese. Y es que lo que empezó siendo casi un juego lo está convirtiendo en su oficio Alejandro Marante (Puntallana, 1999), un ingeniero palmero que hace diseños con las cenizas del Tajogaite.

Álex quiere controlar los tiempos de producción. Obviamente, le agrada la idea de vender un montón de artículos, pero en este momento busca otra cosa: «Prefiero apostar por la calidad», aceptando que «no hace falta que nadie me baje al suelo para entender que mi competencia no está en las grandes marcas; mi objetivo es hacer joyas de autor personalizadas. Que se vaya algo de mí en las piezas que entrego a mis clientes, no quiero perder esa conexión con el mundo de la artesanía», recalca sobre un oficio al que llegó acompañado de una segueta y una lámina de latón. «No tenía para mucho más», admite en un punto de la entrevista en el que habla de su crecimiento. «Poco a poco pude ahorrar para invertir en plata y unas herramientas más adecuadas».

"No hace falta que nadie me baje al suelo para entender que mi competencia no está en las grandes marcas; mi objetivo es hacer joyas de autor personalizadas. Que se vaya algo de mí en las piezas que entrego a mis clientes, no quiero perder esa conexión con el mundo de la artesanía» Álex Marante — Artesano y joyero

Lo de usar las cenizas del volcán Tajogaite para elaborar joyas se le ocurrió limpiando el patio de su casa. «Sólo cogí la que barrí, aunque hubo un tiempo en el que había por todas partes y se conseguía hasta en las orejas... [ríe]. Utilizo la más finita porque es mucho más sencilla de trabajar, pero con las precauciones de tener que emplear un material natural que tampoco puede estar de un lado para otro como si no pasara nada», puntualiza segundos antes de poner como ejemplo el olivino, que es «un mineral que no se puede comercializar».

Materiales que surgen de las entrañas de la Tierra

La ceniza que surgió de las entrañas del Valle de Aridane aparece en anillos, pendientes, colgantes que llevan la firma Mararte, pero Álex también recibe pedidos para elaborar «gemelos, pisacorbatas y joyas personalizadas de distintos puntos de la geografía española o del extranjero», desvela sobre un encargo que le hizo un alemán que conoció su historia revisando la revista que tenía delante de sus rodillas mientras regresaba a casa en avión: el mundo es un pañuelo.

Otra de esas peticiones se la hizo llegar el círculo más próximo a los artistas Choclock y Cruz Cafuné. «A veces recurren a diseñadores de ropa o de complementos para recrear sus videoclips musicales y a mí me llamaron para ver si les podía hacer unas piezas para el de Caprese», indica con emoción. Álex no sólo no se negó, sino que le dio forma a unos exuberantes anillos de la serie 922 - 928. «Normalmente los devuelven cuando acaba todo, pero les dije que se los podían quedar... Me hacía ilusión que los pudieran lucir», concluye sin perder su sonrisa.