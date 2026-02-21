La Gomera refuerza su posicionamiento como destino en el mercado danés

Turismo de La Gomera inició ayer su participación, bajo el paraguas de Turespaña, en la Ferie for Alle que se celebra en la ciudad de Herning, en Dinamarca, que se prolongará hasta la jornada de mañana. Se trata de uno de los eventos turísticos más relevantes de los países nórdicos, una cita estratégica donde la isla busca consolidar su presencia entre los viajeros daneses, un perfil que destaca por su sensibilidad hacia la sostenibilidad y su elevado nivel de gasto en destino.

Este encuentro turístico permitirá establecer relaciones con turoperadores, agentes de viajes y prensa especializada de Dinamarca, así como dar a conocer entre el público danés toda la oferta turística insular. Así, el objetivo principal es fortalecer la promoción de los seis nuevos productos turísticos vinculados al ecoturismo, el patrimonio cultural y la gastronomía local, pilares que hacen de La Gomera un destino diferenciado a nivel internacional.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, apuntó que «el turista danés es uno de los perfiles prioritarios para nosotros, ya que son viajeros que valoran la autenticidad del destino y el respeto por el entorno, valores que forman parte de la identidad de la isla».

De esta forma, Méndez insistió en que «la participación en esta feria no solo busca atraer visitantes, sino asegurar que el turismo que recibimos sea responsable, esté comprometido, y contribuya de manera directa a la economía local y a la conservación de nuestro territorio».

Asimismo, destacó que el interés del público nórdico por La Gomera ha seguido una tendencia creciente. «Contamos con conectividad a través de los aeropuertos de Tenerife Sur y Gran Canaria, y presencia en los catálogos de los principales turoperadores daneses como Spies, Apollo y TUI», apuntó.

Ferie for Alle es la feria generalista más importante en el sector turístico de Escandinavia. En todas sus ediciones, este evento turístico ha contado con una participación muy numerosa, tanto en cifras de asistencia de público final, como de participación de la oferta turística nórdica y con amplia cobertura en medios de comunicación. En la edición de 2025 alcanzó la cifra de 55.000 visitantes.