Fuencaliente estrena paseo peatonal para conmemorar su independencia

Fuencaliente conmemora su independencia de Mazo con la inauguración del paseo peatonal Camino Viejo Barrancón. La actuación ha consistido en la colocación de un nuevo muro y pavimento en todo el recorrido de un sendero que es usado por los vecinos que tienen fincas y como conexión entre los dos barrios de Los Canarios y La Fajana.

Al estreno de unos trabajos que han costado 130.000 euros asistieron el alcalde del municipio palmero, Gregorio Alonso, y la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. Alonso subrayó que el nuevo paseo peatonal no tiene nada que ver con el anterior, que era «estrecho» y «estaba sin acondicionar». La la empresa Briñafé, encargada de las obras, también ha mejorado la iluminación.

La actuación forma parte de un programa más amplio de financiada, con un total de 1,9 millones de euros, para el acondicionamiento de caminos rurales y pistas. El reto es mejorar la accesibilidad y la seguridad ante emergencias, especialmente incendios, que ya han afectado a este municipio en años anteriores. La senda, aunque pensada principalmente para patones, está preparada para permitir el tránsito de vehículos en caso de emergencia.

El paseo se integra en un conjunto de actuaciones que incluyen la Cruz de la Montaña, nuevos miradores y el acondicionamiento del entorno con alumbrado público. Aunque algunos elementos de mobiliario urbano aún no han podido instalarse por retrasos en aduanas, se prevé que queden colocados en los próximos días.

Nieves Lady Barreto apuntó que estas inversiones responden a una estrategia regional de «reforzar la seguridad en zonas de interfaz forestal», es decir, donde conviven núcleos habitados y los montes.

Este paso para mejorar el futuro fue el más importante de los dados por el Ayuntamiento para homenajear el pasado. Y es que ayer se celebraba el 189 aniversario de la constitución del municipio de Fuencaliente. El 19 de febrero de 1837, Fuencaliente consiguió la segregación del municipio de Mazo. Los fuencalenteros llevaban años pidiendo a la Diputación Provincial de Canarias independizarse y constituirse en municipio entre otras razones por encontrarse muy distantes del núcleo urbano de Mazo, con el trastorno que ello ocasionaba y la carencia de servicios tales como un cementerio municipal, un corral y una cárcel.

Los vecinos no cesaron en sus reivindicaciones hasta que la Diputación Provincial, en un oficio del 7 de diciembre de 1836, accedió y autorizó la segregación solicitada. El 12 de febrero de 1837 se celebró la Junta de Parroquia y, una semana después, el 19 de febrero, se procedió a la constitución del primer ayuntamiento de Fuencaliente. Fue el municipio número 12 de La Palma, que en la actualidad tiene 14.