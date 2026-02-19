El Cabildo de La Gomera riega de ayudas al sector primario de la Isla

El Cabildo de La Gomera abona más de 752.000 euros en ayudas al sector primario. La línea de cooperación insular beneficia en concreto a 130 iniciativas: 72 de agricultura, 34 de ganadería, 12 de pesca y 11 de asociaciones agrarias, ganaderas, vitivinícolas, comunidades de regantes y cofradía de pescadores.

La primera línea se destina a las explotaciones e industrias agrícolas, agroalimentarias y ganaderas. Dentro de esta categoría se incluyen, por un lado, las cuotas de la Seguridad Social de los profesionales que se dediquen exclusivamente al trabajo en estos sectores.

La segunda línea de subvenciones se dirige al sector pesquero profesional. Al igual que en el caso agrícola y ganadero, se incluye la cobertura de cuotas de la Seguridad Social tanto para autónomos como para trabajadores por cuenta ajena, con un porcentaje máximo de hasta el 90% y el 50%.

La tercera línea ha sido dirigida a las asociaciones agrarias, ganaderas, vitivinícolas, comunidades de regantes y cofradías de pescadores de ámbito insular. Estas entidades reciben subvenciones para sufragar hasta el 50% de sus gastos corrientes derivados del funcionamiento general. Dentro de estos gastos se incluyen los relacionados con el consumo de agua, luz, teléfono, basura, saneamiento, material de oficina, combustible, servicios de asesoría, sueldos o medicamentos para el ganado.