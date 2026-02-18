El cable de fibra óptica para unir El Hierro con Tenerife entrará por Tamaduste
Canalink pide permiso a Costas para hacer una perforación en la playa de El Salto por la que introducir el tendido, que mejorará las telecomunicaciones de la Isla
El cable de fibra óptica que unirá El Hierro con Tenerife y mejorará de forma exponencial la conectividad de las telecomunicaciones en la isla del meridiano entrará por Tamaduste, en la costa de la capital herreña, Valverde. Canalink, sociedad dependiente del Cabildo de Tenerife, acaba de dar un paso decisivo en el despliegue de esta red tecnológica submarina: solicitar a la Dirección de Costas del Gobierno de Canarias la autorización para ocupar la zona de la playa de El Salto, en Tamaduste, por la que entrará esta conducción procedente de la costa tinerfeña de Candelaria y de las aguas que separan ambos puntos.
Canalink debe completar este trámite burocrático pues este punto del litoral herreño forma parte del dominio público marítimo-terrestre, es decir, los 100 metros de orilla donde solo se pueden ejecutar obras o realizar alteraciones con un permiso especial de la autoridad competente, en este caso el Ejecutivo regional. En concreto, Canalink proyecta una perforación horizontal de 185 metros para llevar el cable desde la orilla al punto de conexión terrestre, ubicado en una arqueta que se encuentra en la calle El Salto.
Este tendido de 225 kilómetros que conectará El Hierro con Tenerife, con un coste de 19 millones, forma parte de un ambicioso proyecto liderado por Canalink, operador integrado en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) del Cabildo tinerfeño, cuyo objetivo es transformar Canarias en una plataforma internacional de interconexión en las telecomunicaciones. Con la ayuda de financiación canaria, estatal y europea, Canalink desplegará un anillo de cables submarinos que unirá todas las islas y estas a su vez con el continente africano a través de Marruecos.
El cable, de 225 kilómetros y un coste de 19 millones de euros, partirá del municipio tinerfeño de Candelaria
La empresa ya está dando pasos para trazar esta malla de fibra óptica como la petición del permiso a Costas para introducir la conducción en El Hierro. Con un presupuesto de 19 millones, esta actuación aborda la necesidad de modernizar la conectividad de la isla de los lagartos gigantes, la más remotas del Archipiélago, reemplazando de esta manera unos enlaces obsoletos que limitan el acceso a servicios digitales de alta velocidad.
El proyecto contempla, además, la instalación de unidades de bifurcación submarinas para posibilitar un potencial despliegue de ramales hacia La Palma y La Gomera, lo cual permitiría una conexión rápida y segura de todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La finalización marcará un hito clave para la infraestructura digital de la región.
Con el despliegue y puesta en marcha de este cable se generará, según Canalink, un impacto transformador al facilitar el acceso a servicios esenciales como la educación en línea, la telemedicina y el comercio electrónico para los habitantes de El Hierro, promoviendo la inclusión digital y reduciendo la brecha tecnológica en áreas remotas. Además, teniendo en cuenta todos los cables del programa, que unidos tendrán una extensión de alrededor de 1.000 kilómetros, fortalecerá la cohesión territorial del Archipiélago y apoyará el crecimiento económico al mejorar la infraestructura digital para sectores como el turismo y las pequeñas empresas.
El nuevo cable submarino saldrá de Caletillas (Tenerife) y aterrizará en Tamaduste (El Hierro), desde donde se prolongará hasta la zona metropolitana de Valverde. Las actuales exigencias de dotación de servicio en los sistemas de telecomunicaciones requieren que se configuren instalaciones redundantes, con las que poder restituir rápidamente el servicio en caso de algún fallo o rotura en el sistema.
Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio para conectar todas las Islas y estas a su vez con África
De ahí la importancia de conectar unas islas con otras, como este caso de El Hierro y Tenerife. Canarias ya conoce por propia experiencia las consecuencias de tener sistemas aislados y frágiles. El 28 de abril del año pasado, la Península sufrió un cero energético que dejó a gran parte del territorio nacional sin luz durante varias horas. Ese blackout acabó afectando a la red de telecomunicaciones de Canarias, que se vino abajo, lo que impidió conectarse a internet y realizar llamadas desde teléfonos fijos y móviles.
Una fórmula para evitar estas desconexiones es unir las islas para dotarse de un sistema más robusto. Esta red permitirá satisfacer el crecimiento de la demanda de una mayor conectividad de banda ancha a internet y de otros servicios de telecomunicaciones en Canarias. La capacidad del nuevo sistema de Canalink será de 5 terabits, una unidad de medida de la velocidad de transferencia de datos que aporta una gran velocidad, inexistente en conexiones domésticas estándar.
Sin afecciones en el medio
La perforación que se hará en la playa de El Salto, en el núcleo costero de Tamaduste, para introducir el cable de fibra óptica en El Hierro desde Tenerife se hará de tal forma que «no altere el medio ni se comprometan los recursos marinos, evitando las posibles afectaciones a las actividades que habitualmente se desarrollan en esta zona, que son prácticamente nulas». Lo refleja la petición de permiso a Costas para ocupar el dominio público marítimo terrestre durante las obras.
