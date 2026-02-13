El Cabildo palmero invierte 8,5 millones en revitalizar planes sociosanitarios

El Cabildo de La Palma reafirma su compromiso con la salud pública y la atención a los mayores y dependientes al asignar una partida de 8.458.658,79 euros al Hospital de Nuestra Señora de los Dolores en su presupuesto para el ejercicio 2026. Esta inversión busca consolidar al centro como un referente en cuidados sociosanitarios, garantizando tanto la estabilidad de su plantilla como la calidad de sus suministros básicos.

Mejoras en el personal

El grueso del presupuesto, que asciende a 7,79 millones de euros, se dedica al capítulo de personal. La Institución prioriza la estabilidad laboral de los profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo) y, de forma significativa, reserva 606.936 euros específicamente para cubrir sustituciones, vacaciones y bajas por incapacidad temporal.

La consejera insular de Acción Social y Sanidad, Ángeles Fernández, destaca que para el correcto funcionamiento del centro, se ha diseñado un plan de gastos corrientes que supera los 626.000 euros, donde destacan 275.000 euros para productos farmacéuticos y material sanitario de última generación, 220.000 euros destinados a productos alimenticios de calidad, adaptados a las necesidades nutricionales de los pacientes, 45.000 euros para productos de limpieza y aseo, y 12.000 euros para suministro de gas. Igualmente se cuenta con partidas destinadas a terapia ocupacional y actividades lúdicas para mejorar la calidad de vida de los usuarios. También hay una partida de 36.000 euros para la adquisición de nuevo mobiliario.