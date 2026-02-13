Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeCarla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de TenerifeSismicidad en el TeideVenta ilegal de camisetas del CD TenerifeNuevo single de QuevedoTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

El Cabildo palmero invierte 8,5 millones en revitalizar planes sociosanitarios

El Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, gracias a la inversión de la institución insular, contará con 275.000 euros para productos farmacéuticos y material sanitario, además de partidas para alimentación, limpieza y mobiliario

Ángeles Fernández, consejera insular de Acción Social y Sanidad.

Ángeles Fernández, consejera insular de Acción Social y Sanidad. / E.D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma reafirma su compromiso con la salud pública y la atención a los mayores y dependientes al asignar una partida de 8.458.658,79 euros al Hospital de Nuestra Señora de los Dolores en su presupuesto para el ejercicio 2026. Esta inversión busca consolidar al centro como un referente en cuidados sociosanitarios, garantizando tanto la estabilidad de su plantilla como la calidad de sus suministros básicos.

Mejoras en el personal

El grueso del presupuesto, que asciende a 7,79 millones de euros, se dedica al capítulo de personal. La Institución prioriza la estabilidad laboral de los profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo) y, de forma significativa, reserva 606.936 euros específicamente para cubrir sustituciones, vacaciones y bajas por incapacidad temporal.

Noticias relacionadas y más

La consejera insular de Acción Social y Sanidad, Ángeles Fernández, destaca que para el correcto funcionamiento del centro, se ha diseñado un plan de gastos corrientes que supera los 626.000 euros, donde destacan 275.000 euros para productos farmacéuticos y material sanitario de última generación, 220.000 euros destinados a productos alimenticios de calidad, adaptados a las necesidades nutricionales de los pacientes, 45.000 euros para productos de limpieza y aseo, y 12.000 euros para suministro de gas. Igualmente se cuenta con partidas destinadas a terapia ocupacional y actividades lúdicas para mejorar la calidad de vida de los usuarios. También hay una partida de 36.000 euros para la adquisición de nuevo mobiliario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  3. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  4. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  5. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  6. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  7. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
  8. El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet

El Cabildo de El Hierro impulsa unos catálogos pioneros de patrimonio

El Cabildo de El Hierro impulsa unos catálogos pioneros de patrimonio

El Cabildo palmero invierte 8,5 millones en revitalizar planes sociosanitarios

El Cabildo palmero invierte 8,5 millones en revitalizar planes sociosanitarios

Casimiro Curbelo anuncia mejoras en la GM-2 que potenciarán la red viaria insular

Casimiro Curbelo anuncia mejoras en la GM-2 que potenciarán la red viaria insular

La segunda patria de Carmelina

La segunda patria de Carmelina

Torres: «El Estado ha cumplido al 100% con los afectados del volcán de La Palma»

Torres: «El Estado ha cumplido al 100% con los afectados del volcán de La Palma»

El Gobierno de Canarias pone en marcha la desaladora de La Restinga tras una inversión de 1,1 millones de euros

El Gobierno de Canarias pone en marcha la desaladora de La Restinga tras una inversión de 1,1 millones de euros

Fabián Chinea cuestiona la gestión de AENA en los aeropuertos de La Gomera y El Hierro

Fabián Chinea cuestiona la gestión de AENA en los aeropuertos de La Gomera y El Hierro

El Estado destina 10 millones para el centro de migrantes de Echedo

El Estado destina 10 millones para el centro de migrantes de Echedo
Tracking Pixel Contents