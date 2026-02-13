El Cabildo de El Hierro impulsa unos catálogos pioneros de patrimonio

El Cabildo de El Hierro impulsa de forma pionera en Canarias la elaboración de los Catálogos Municipales de Patrimonio Cultural de la Isla, una herramienta clave para la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio que debe de ser ejecutado por los tres ayuntamientos herreños.

Alianza a tres bandas

Esta iniciativa de coordinación se ha difundido tras una reunión mantenida entre representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos herreños con el objetivo de facilitar a las corporaciones herramientas para homogeneizar y unificar los criterios para la elaboración de los catálogos municipales. Una obligación recogida en el planteamiento urbanístico municipal y, a su vez, en el Plan Insular de Ordenación de El Hierro y con el que la Institución asume un rol de liderazgo y coordinación para facilitar la elaboración de dichos catálogos.

El consejero del Área de Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio, Rubén Armiche, reiteró que «estamos haciendo un convenio marco con los ayuntamientos y llevando adelante una de las reivindicaciones que constantemente se ven en diferentes comisiones y en gobierno como es el tema de los Catálogos de Bienes Patrimoniales para la isla de El Hierro. De esta manera, seríamos la primera isla en su totalidad que tiene un catálogo de este tipo. No solamente es importante para proteger nuestro patrimonio, sino también para que la población tenga la opción de acogerse a subvenciones que protejan todo nuestro patrimonio de una forma exhaustiva y con criterio».

El director de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, por su parte, dijo que «se va a trabajar para que, en un plazo breve, El Hierro se convierta en la primera isla del archipiélago con todos los instrumentos legislativos para la defensa y promoción de su patrimonio cultural, que es uno de los más interesantes del conjunto de Canarias», destacó Clavijo.