Torres: «El Estado ha cumplido al 100% con los afectados del volcán de La Palma»

«El Gobierno de España ha cumplido al 100% los compromisos adquiridos con los ayuntamientos y el Cabildo de La Palma en el convenio que está en vigor para la reconstrucción de la Isla tras la erupción». Con esta afirmación zanjaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, las preguntas relacionadas con los posibles incumplimientos del Estado con las víctimas de la crisis volcánica generada en el último cuatrimestre de 2021 en el Valle de Aridane.

Torres efectuó estas declaraciones durante una comparecencia ante los medios de comunicación que cubrían su visita a los tres municipios afectados por las coladas del Tajogaite. «El Estado ya ha adelantado 53 millones de euros para la realización de obras de reconstrucción, tanto del Cabildo [18,3 millones] como de los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte [34,6 millones], y continúa dando máxima colaboración y apoyo a los afectados», añadiendo que en las próximas fechas se va a anunciar una Comisión Mixta de seguimiento para medir la evolución de las partidas comprometidas».

Dudas del sector primario en las ‘zonas rojas’

El ministro Torres tuvo una mañana ajetreada con reuniones con el alcalde de El Paso, Eloy Martín Barreto, el de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, y el de Tazacorte, David Ruiz. Con los tres analizó el estado en el que se encuentran las obras que tienen financiación estatal y mostró su preocupación por las limitaciones que están encontrando trabajadores del sector primario para desarrollar sus actividades cerca de la zona rojas, que son las cercanas al cráter principal del Tajogaite y donde la actividad está totalmente descartada.

«Debemos trabajar con una lealtad política para remar todos en la misma dirección y acelerar la recuperación de La Palma» Ángel Víctor Torres — Ministro de Política Territorial

De las partidas que han llegado de Madrid que aparecen en el convenio que está en vigor destacan los 16,5 millones que recibió Los Llanos de Aridane para inversiones en 17 actuaciones en la red viaria y en el Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles-Las Manchas; otros 13,4 millones para media docena de intervenciones en la red viaria, abastecimiento, saneamiento e instalaciones deportivas de El Paso y, por último, 4,6 para Tazacorte que se han usado para financiar el 50% de las obras en la red viaria, abastecimiento saneamiento.

Sobre la partida de 100 millones de euros que sigue reclamando al Ejecutivo central el cabildo palmero y el Gobierno de Canarias, Torres dijo que «el Estado ha contribuido con lo que tenía pactado para la reconstrucción y que ése no es el mensaje que le trasladan en los encuentros que mantiene con las autoridades políticas de Canarias», puntualizó al tiempo que lanzó una idea sobre buscar nuevos vínculos de colaboración con estas instituciones. «Debemos trabajar con una lealtad política para remar todos en la misma dirección y acelerar la recuperación de La Palma».