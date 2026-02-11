Fabián Chinea cuestiona la gestión de AENA en los aeropuertos de La Gomera y El Hierro

Al final va a ser verdad lo que dicen que nunca llueve a gusto de todos. Y es que mientras hoy se va a recuperar la franja horaria en el aeropuerto de El Hierro que existían antes de que siete operadores de Saerco [la empresa encargada de la gestión de las operaciones en Los Cangrejos] se pusieran de baja, ayer se registraba en el Senado una batería de preguntas del representante en la Cámara Alta de Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, en la que ponía en tela le juicio la gestión de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en las infraestructuras de La Gomera y El Hierro, cuya dirección calificó de «unilateral, opaca y difícil de justificar».

Vuelta a la normalidad en Los Cangrejos

El aeropuerto de El Hierro estará operativo a partir de hoy a las 08:10 horas, es decir, cinco minutos antes del cambio de horario que se fijó a finales del mes de diciembre del año pasado, cuando cayeron enfermos a la vez siete trabajadores de Saerco, sociedad que fue sancionada por la cúpula de AENA por un incumplimiento de contrato. Casi dos meses después de que se tomara la decisión de variar la franja de operatividad del recinto aeroportuario ubicado en Valverde, las frecuencias recuperan la normalidad mientras en Madrid el senador por La Gomera de ASG, Fabián Chinea, calentaba las orejas a AENA por la dejadez que está mostrando con varios de sus complejos en las Islas: «Lo que pedimos no son privilegios, sino respeto para los ciudadanos de La Gomera y El Hierro», criticó.

«Lo que pedimos no son privilegios, sino respeto para los ciudadanos de La Gomera y El Hierro» Fabián Chinea — Senador de ASG

Una de las primeras cuestiones que el dirigente de la Agrupación Socialista Gomera traslado al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, fue cuándo va a ser sustituido el sistema AFIS en La Gomera y El Hierro.

El senador gomero incidió en el hecho de que este sistema es «inadecuado» para el volumen de pasajeros que manejan estos recintos y, a su vez, cuestionó las razones por las que AENA quiere transformar esas torres en centros digitales controlados de manera virtual y sin personas, algo que aparece reflejado en los pliegos de una nueva convocatoria o concurso para la gestión de las torres de control en varios aeródromos españoles.

Rechazo del Cabildo

Fabián Chinea recordó en las preguntas que trasladó en el Senado el «rechazo» del Cabildo de La Gomera a la implantación de una torre de control digital. «Esto no es sólo una decisión técnica [lo de sustituir el AFIS e implantar el servicioATC], sino una forma de gobernar las infraestructuras estratégicas de Canarias desde la distancia, sin diálogo y sin sensibilidad a la realidad canaria. El AFIS opera desde la torre de control y es el encargado de guiar a las aeronaves aportando datos relacionados con la meteorología y los posibles riesgos en el vuelo, mientras que el servicio de control de tráfico aéreo (ATC) lo presta la empresa Enaire e incluye tres aspectos fundamentales: servicio de control aéreo, servicio de control de aproximación y servicio de control en el aeródromo.

«El tráfico presente y futuro de islas como La Gomera y El Hierro no puede verse limitado por la visión miope del gestor aeroportuario, centrado exclusivamente en el incremento de sus beneficios» Fabián Chinea — Senador de ASG

Para el político colombino «el tráfico presente y futuro de islas como La Gomera y El Hierro no puede verse limitado por la visión miope del gestor aeroportuario, centrado exclusivamente en el incremento de sus beneficios», añadiendo que «mantener sistemas que provocan retrasos, mayor consumo de combustible y el rechazo de profesionales y administraciones es, sencillamente, incomprensible».

En su escrito, Chinea lamentó que «AENA trate a las islas verdes como infraestructuras de segunda categoría para convertirlas en una especie de banco de pruebas tecnológico. En este sentido, el Ministerio no puede mirar hacia otro lado mientras se toman decisiones que afectan directamente a la movilidad de miles de ciudadanos», concluyó el senador de ASG.