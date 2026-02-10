El Estado destina 10 millones para el centro de migrantes de Echedo

Casi a la misma hora que el Consejo de Ministros resolvía la agenda de los martes, en la que se dio luz verde a una partida de 10 millones de euros para rehabilitar el Centro de Atención a Personas Migrantes de Echedo (Valverde), al puerto de La Restinga llegaban las Salvamar Navia y Diphda con 144 africanos que se habían quedado a la deriva a 54 kilómetros al sur de El Hierro. En el operativo de rescate del cayuco, que pudo partir hace 10 días de la costa de Banjul (Gambia), también participó el avión Sasemar.

El protocolo de emergencia se activó en torno a las 11:15 horas y culminó poco después con el atraque en La Restinga de la Salvamar Navia, en cuya cubierta viajaban 53 hombres, nueve mujeres y dos menores, y de la Salvamar Diphda, que transportaba a 80 varones. La noticia se solapó con la intervención del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien a la salida del Consejo de Ministros de los martes informó de la aprobación de una partida de 10 millones de euros para la rehabilitación de un centro de atención a personas migrantes en Echedo (Valverde). «Con esa medida se da solución a una reivindicación de la sociedad herreña y de las administraciones locales», comentó el socialista sobre un recinto que en la actualidad se encuentra en una zona de semiabandono: «Eso se quedó ahí sin que nadie aportara una solución y ahora lo vamos a activar», destacó de una infraestructura clave para la primera acogida de los migrantes que llegan al territorio más meridional del Archipiélago.

Una vieja reivindicación

Ya en septiembre de 2023, cuando era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, se empezó a barajar la posibilidad de crear un centro de 250 plazas para aliviar la presión migratoria que se genera en El Hierro en las horas posteriores a la llegada de una embarcación. Entonces el actual gobernador del Banco de España declaró que «muy pronto se va a licitar un proyecto que contará con una inversión de nueve millones de euros». Casi tres años más tarde, la partida estatal destinada para acometer las obras de remodelación se ha incrementado en un millón de euros y la voluntad de iniciar algún movimiento sobre el terreno parece que está más cerca que nunca.

Un enclave estratégico para atender la llegada de migrantes

De los 17.788 migrantes que llegaron el pasado año a las Islas [una cifra muy alejada de los 39.910 de 2023 o los 46.843 de 2024] casi 10.600 arribaron a El Hierro, es decir, el 60% de las personas que recurrieron a la ruta canaria en busca de nuevos horizontes, un dato que choca frontalmente con los herreños que residen en la Isla (11. 993). Las instalaciones de Echedo, ubicadas cerca del Hospital Insular y en un ámbito que favorece la logística para prestar los servicios básicos y agilizar las operaciones de traslados, son un recurso más que necesario para atender situaciones como la que se dio ayer con la llegada de 144 migrantes.