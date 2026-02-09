Tazacorte urge a Costas un dique que proteja el litoral del fuerte oleaje

El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte ha vuelto a elevar un grito de auxilio al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias ante la reiteración de fenómenos marinos adversos que han castigado el litoral bagañete. El consistorio insiste en que la construcción de un dique marítimo de protección no es solo una reivindicación histórica, sino una necesidad urgente de seguridad pública.

Recientemente, el alcalde de Tazacorte, David Ruiz, acompañado por técnicos municipales, visitó la Playa del Puerto para evaluar los efectos de los temporales invernales. Según los informes técnicos preliminares, los daños materiales ascienden aproximadamente 60.000 euros. El alcalde palmero fue contundente al advertir que la ausencia de esta infraestructura de defensa supone un perjuicio constante para las arcas municipales y un riesgo real para la población.

«Reiteramos el auxilio a las administraciones supramunicipales con competencias en Costas. La construcción del dique es urgente para evitar la pérdida sistemática de arena y las inundaciones que provocan graves daños en infraestructuras. Nos encontramos ante un escenario de alto riesgo para turistas, comerciantes y vecinos debido a la fuerza del oleaje», señaló David Ruiz.

Más allá de los daños directos provocados por las inundaciones, el alcalde subrayó el impacto económico que esta situación genera a largo plazo. Cada año, el Ayuntamiento debe asumir elevados costes para la reposición de servicios y el acondicionamiento de la playa de cara a la temporada estival. «Esta inversión recurrente se intensifica cada invierno. Estamos destinando recursos públicos a soluciones temporales cuando lo que necesitamos es una actuación definitiva que garantice la seguridad del baño y la protección de nuestro principal motor económico», concluyó el primer edil del municipio palmero.

El Ayuntamiento de Tazacorte confía en que esta nueva valoración de daños tras el último temporal sirva como detonante para que el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico tomen conciencia. El objetivo es que agilicen los trámites administrativos y se concrete la financiación de una obra que el Consistorio considera vital para la resiliencia del litoral palmero.