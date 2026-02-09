‘Ecocomedores’ reconoce la labor de los productores herreños

El programa ‘Ecocomedores’ del Gobierno de Canarias ha alcanzando este curso académico un nuevo hito de participación con un total de 36.000 comensales a lo largo de los doce años que lleva en funcionamiento esta iniciativa. En la isla de El Hierro ha llegado a un total de 659 comensales a través de la adhesión la gestión directa de los comedores de los CEIP Valverde, Taibique y Tigaday como de las cinco escuelas unitarias.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha querido distinguir a los productores herreños, con la instalación de placas acreditativas de su participación en el programa tanto en las instalaciones del CEIP Valverde (El Hierro) como de la carnicería ecológica El Pinar.