Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeSucesos en TenerifeIntercambiador Santa CruzCosta Adeje TenerifeConcurso de disfraces
instagramlinkedin

El Hierro

‘Ecocomedores’ reconoce la labor de los productores herreños

El programa impulsado por el Gobierno de Canarias beneficia a 659 usuarios en la isla

Un momento de la visita del consejero a los productores herreños. | E. D.

Un momento de la visita del consejero a los productores herreños. | E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El programa ‘Ecocomedores’ del Gobierno de Canarias ha alcanzando este curso académico un nuevo hito de participación con un total de 36.000 comensales a lo largo de los doce años que lleva en funcionamiento esta iniciativa. En la isla de El Hierro ha llegado a un total de 659 comensales a través de la adhesión la gestión directa de los comedores de los CEIP Valverde, Taibique y Tigaday como de las cinco escuelas unitarias.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha querido distinguir a los productores herreños, con la instalación de placas acreditativas de su participación en el programa tanto en las instalaciones del CEIP Valverde (El Hierro) como de la carnicería ecológica El Pinar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  3. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  4. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  5. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  6. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  7. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
  8. El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet

Tazacorte urge a Costas un dique que proteja el litoral del fuerte oleaje

‘Ecocomedores’ reconoce la labor de los productores herreños

Fuencaliente, epicentro del estudio sobre el cambio climático en el mar

Reasfaltada la carretera entre San Sebastián y La Degollada

Tierra Bonita lleva a la Fiscalía el «agujero negro» de la vía sobre la lava

Santa Cruz de La Palma se prepara para recibir a más de 70.000 indianos

Entra en funcionamiento el cable submarino antiapagones para La Gomera

Entra en funcionamiento el cable submarino antiapagones para La Gomera

La Palma: los vecinos podrán aportar ideas sobre las rotondas de la nueva carretera La Laguna-Las Norias

Tracking Pixel Contents