Reasfaltada la carretera entre San Sebastián y La Degollada

La actuación mejora la seguridad de una vía estratégica de la red insular que da acceso al Sur, el aeropuerto o el Parque Nacional

Imagen aérea de la carretera entre San Sebastián y La Degollada. | E. D.

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera ejecuta mejoras en la carretera GM-2, entre San Sebastián y la Degollada de Peraza, llevando a cabo actuaciones de asfaltado en más de siete kilómetros de esta vía estratégica de la red insular, que permite el acceso hacia los municipios del sur, el Aeropuerto y el Parque Nacional de Garajonay.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, insistió en la apuesta firme del Cabildo por establecer mejoras de la red viaria insular, «con el fin de incrementar la seguridad de los conductores y usuarios, así como mantener el buen estado de las vías de la isla, principal arteria de comunicación entre los distintos núcleos poblacionales».

Asimismo, Curbelo recordó que estas actuaciones se enmarcan en las labores del servicio de mantenimiento y conservación viaria de las carreteras de La Gomera, para el que el Cabildo destina 4,4 millones de euros. Además, informó que estos trabajos son la antesala a la ejecución del proyecto integral para la mejora de la GM-2, que será presentado la próxima semana en el local de la Asociación de Vecinos de Las Galanas El Roquillo.

Reasfaltada la carretera entre San Sebastián y La Degollada

