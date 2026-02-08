Reasfaltada la carretera entre San Sebastián y La Degollada
La actuación mejora la seguridad de una vía estratégica de la red insular que da acceso al Sur, el aeropuerto o el Parque Nacional
El Cabildo de La Gomera ejecuta mejoras en la carretera GM-2, entre San Sebastián y la Degollada de Peraza, llevando a cabo actuaciones de asfaltado en más de siete kilómetros de esta vía estratégica de la red insular, que permite el acceso hacia los municipios del sur, el Aeropuerto y el Parque Nacional de Garajonay.
El presidente insular, Casimiro Curbelo, insistió en la apuesta firme del Cabildo por establecer mejoras de la red viaria insular, «con el fin de incrementar la seguridad de los conductores y usuarios, así como mantener el buen estado de las vías de la isla, principal arteria de comunicación entre los distintos núcleos poblacionales».
Asimismo, Curbelo recordó que estas actuaciones se enmarcan en las labores del servicio de mantenimiento y conservación viaria de las carreteras de La Gomera, para el que el Cabildo destina 4,4 millones de euros. Además, informó que estos trabajos son la antesala a la ejecución del proyecto integral para la mejora de la GM-2, que será presentado la próxima semana en el local de la Asociación de Vecinos de Las Galanas El Roquillo.
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet