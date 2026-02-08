Fuencaliente, epicentro del estudio sobre el cambio climático en el mar

El Observatorio Marino de Cambio Climático (Omacc), ubicado en el Faro de Fuencaliente, ha ampliado sus instalaciones con la apertura de un nuevo laboratorio que permitirá ahondar en el estudio de la acidificación –aumento de la acidez de las sustancias, que producen alteraciones químicas– de los océanos.

Este punto de la isla de La Palma se está convirtiendo en un lugar clave para la realización de este tipo de investigaciones, ya que cuenta con un sistema natural de emanaciones de CO₂ que acidifican las aguas costeras, un fenómeno excepcional que convierte a esta zona en una auténtica ventana al futuro de los océanos. Un proceso, acelerado por el cambio climático, que provocará una miniaturización de las comunidades bentónicas marinas, o lo que es lo mismo, en el futuro serán los organismos de pequeño tamaño los que dominen los océanos. Las investigaciones desde este punto irán encaminadas al estudio de este fenómeno y la búsqueda de medidas para mitigarlo.

El laboratorio ha supuesto inversión de 137.500 euros aportados por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y ha conseguido hacerse realidad gracias a la colaboración entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su objetivo: impulsar la investigación de vanguardia sobre el impacto del cambio climático en el medio marino y consolidar al Archipiélago como un enclave científico de referencia internacional.

El espacio se sitúa en un entorno natural de emanaciones de CO2 en zonas costeras único en el mundo

«Con la puesta en marcha de este laboratorio damos un paso firme para consolidar a Canarias como un territorio puntero en la investigación del cambio climático. Comprender hoy cómo evolucionarán nuestros océanos es clave para proteger nuestra biodiversidad y garantizar el futuro de sectores estratégicos vinculados al mar», afirmó el consejero Mariano Hernández Zapata.

La Palma reúne características únicas para la biología marina, como el vulcanismo submarino, la existencia de coladas recientes e históricas y estrategias de conservación que favorecen la regeneración de la biodiversidad. Estas circunstancias, junto con la presencia de organismos autóctonos y especies llegadas por el calentamiento global, convierten a la isla en un laboratorio natural excepcional para analizar fenómenos como la acidificación oceánica y la colonización de nuevos hábitats. Este tipo de laboratorios naturales son muy escasos en el mundo y permiten estudiar en condiciones reales los efectos del exceso de CO₂ en el océano, un proceso que se prevé avance en las próximas décadas.

El Observatorio Marino de Cambio Climático aspira además a convertirse en un centro educativo, de interpretación y de formación especializada, así como en un punto de encuentro entre ciencia y sociedad. La instalación contará con equipamiento para el análisis de muestras de agua y biológicas, sistemas de monitorización continua de parámetros oceanográficos y un aula destinada a cursos y talleres dirigidos tanto a investigadores como a alumnado universitario.

Con la inauguración de este laboratorio, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias refuerza su apoyo a líneas estratégicas de investigación vinculadas al medio marino y al vulcanismo subacuático, ámbitos en los que el archipiélago está llamado a desempeñar un papel protagonista.

El OMACC se proyecta así como un polo de atracción de talento, inversión y conocimiento que contribuirá al desarrollo sostenible de La Palma y al posicionamiento de Canarias en el mapa mundial de la ciencia. Este observatorio permitirá comprender cómo serán los océanos del futuro, al tiempo que se configura como un espacio de referencia para la investigación, la formación y la divulgación científica.