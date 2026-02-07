Tierra Bonita lleva a la Fiscalía el «agujero negro» de la vía sobre la lava

La Asociación Tierra Bonita anunció ayer que pondrá en conocimiento de la Fiscalía Provincial las obras de la carretera que conecta los núcleos de La Laguna y Las Norias, que considera un «agujero negro», al pasar el presupuesto de cuatro a 14 millones de euros.

Así, detalla en una nota que el Cabildo palmero mantiene la carretera en un «limbo legal deliberado», negándose a firmar el acta de recepción de esta obra, llevada a cabo sobre las coladas de lava, una «maniobra burocrática» que, entienden, tiene una consecuencia «directa y devastadora» para los vecinos: el bloqueo del pago de las expropiaciones, pese a que el precio del suelo (44,06 euros por metro cuadrado) está fijado desde octubre de 2024.

El Cabildo, subraya la Asociación, «no ha dado explicaciones sobre los motivos del trazado elegido, que favorece determinados intereses privados, ni sobre el misterio del encarecimiento de su coste», por lo que esperan que la Fiscalía investigue los indicios de presuntas irregularidades.

Tierra Bonita denuncia que hay una «disparidad alarmante» en las cifras pues mientras que los documentos de adjudicación iniciales –publicados con tres años de retraso, en junio de 2025– reflejan presupuestos base de unos cuatro millones de euros, el «coste real» ejecutado de la vía supera los 14 millones y no descarta que sea «aún mucho mayor».

«El decreto de emergencia volcánica de 1 de abril de 2022 se ha utilizado como un cheque en blanco y se ha multiplicado el coste por tres o mucho más sin licitación pública, sin proyecto previo y sin transparencia, sin que a día de hoy nadie del gobierno insular, ni del anterior ni del actual mandato, haya explicado dónde están las certificaciones de obra que justifiquen ese desvío», expone Tierra Bonita a Europa Press.

La asociación no duda de que conectar el norte y el sur el Valle de Aridane, tras quedar desconectado por la erupción de 2021, era «urgente», y por eso la reconstrucción de la LP-213 se ejecutó como obra de emergencia. Sin embargo, pone el foco en que la ‘Carretera de la Costa’ (promovida por el Estado) se terminó primero y ha sido un proyecto con todo el rigor normativo y una ejecución técnica «impecable».

Por el contrario, el nuevo trazado de la LP-213 «no ha hecho sino mostrarse como una chapuza, con numerosos fallos técnicos, sin olvidar el absurdo argumento del uso del mortero romano».

A Tierra Bonita le sorprende igualmente que se haya convocado un concurso participativo para el diseño de las cuatro rotondas de la LP-213. «Realmente, habría que preguntarse por qué se realizaron las rotondas de El Corujo-El Atajo y Callejón de Morera, pues» a su entender, «se ha optado por el interés privado antes que por la emergencia de la obra», reflexiona la Asociación.