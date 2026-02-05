Santa Cruz de La Palma se prepara para recibir a más de 70.000 indianos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma celebró ayer la segunda Junta Local de Seguridad con el objetivo de ultimar el dispositivo especial de seguridad y emergencias sanitarias con motivo de la celebración del Carnaval capitalino y, de manera especial, del Día de Los Indianos.

Durante la sesión se concretaron los refuerzos humanos y materiales que velarán por la seguridad ciudadana durante los días de mayor afluencia, especialmente en jornadas señaladas como el Día de la Peluca, el Día de los Indianitos y el propio Día de Los Indianos, fechas en las que se prevé una asistencia de entre 60.000 y 70.000 personas, informó ayer el consistorio en una nota de prensa.

El alcalde, Asier Antona, destacó la importancia de la planificación y de la coordinación entre administraciones para garantizar el normal desarrollo de unas fiestas que forman parte de la identidad del municipio. «Estamos ante uno de los eventos más multitudinarios del año, por lo que es fundamental anticiparnos y disponer de un dispositivo sólido que garantice la seguridad de vecinos y visitantes», señaló.

El operativo contará con un amplio despliegue de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Canaria, que aportará dos subgrupos compuestos por quince agentes cada uno. A este dispositivo se sumará la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como un helicóptero y una unidad de drones destinados a reforzar las labores de vigilancia y control.

Asimismo, se contará con una unidad especializada de Atención a la Familia y Mujer, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación que pueda requerir una intervención específica en este ámbito.

En materia sanitaria, el Servicio Canario de Salud reforzará su presencia durante las principales jornadas del Carnaval mediante la instalación de un hospitalito de campaña, una medida que permitirá aliviar la presión asistencial y atender de forma inmediata posibles incidencias derivadas de la alta concentración de personas. «La prevención y la rapidez en la atención son claves para que la fiesta se viva con tranquilidad», subrayó el alcalde.

Todo el operativo estará coordinado desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), ubicado en las dependencias de la Policía Local. Este centro contará con un sistema de cámaras distribuidas por distintos puntos estratégicos de la ciudad, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto y optimizar la toma de decisiones en tiempo real.

Al término de la reunión, Antona realizó un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando el carácter familiar y tradicional de estos carnavales. «Son celebraciones que se han caracterizado siempre por el civismo y el buen comportamiento. Nunca ha habido incidentes destacables y esperamos que, una vez más, el titular del día después sea el ejemplo de convivencia y respeto demostrado por todos los participantes», afirmó.

Cierre de calles

En ese sentido, por motivos de seguridad, prevención y protección medioambiental, el ayuntamiento santacrucero ha decidido proceder al cierre perimetral de la playa capitalina durante los días más destacados. En concreto, el cierre se aplicará el viernes 13 de febrero (Viernes de Carnaval) a partir de las 14:00 horas; el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, desde las 17:00 horas; el lunes 16 de febrero, Día de Los Indianos, durante toda la jornada; así como el viernes 20 y el sábado 21 de febrero, coincidiendo con los actos de Piñata, desde las 18:00 horas.

En cuanto a los servicios municipales, el dispositivo especial de limpieza comenzará a partir de las 4:00 horas de la madrugada del martes posterior a la celebración del Día de Los Indianos. Los trabajos se iniciarán en la zona norte del municipio y avanzarán progresivamente hacia el sur, con el objetivo de que la ciudad recupere la normalidad a lo largo de la mañana.

Por último, y debido a la coincidencia con la llegada de tres cruceros el lunes de carnaval, se ha decidido modificar el desarrollo de uno de los actos más emblemáticos de la jornada. La tradicional llegada de la Negra Tomasa tendrá lugar en el Recinto Central a las 10:30 horas, desde donde continuará posteriormente su recorrido habitual hasta la Plaza de La Habana. Esta reorganización permitirá una mejor convivencia entre los distintos actos programados y una gestión más eficiente de los flujos de personas.