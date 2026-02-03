La Palma: los vecinos podrán aportar ideas sobre las rotondas de la nueva carretera La Laguna-Las Norias

No se recuerda en Canarias un proceso de participación en el que los vecinos puedan opinar sobre el diseño de rotondas. En La Palma no solo lo van a poder hacer, sino que además los ciudadanos darán sus ideas sobre estas intersecciones de una carretera que es símbolo de la reconstrucción de la Isla tras la erupción del Tajogaite. El Cabildo de La Palma anima a la ciudadanía a participar en los procesos participativos para el diseño paisajístico de las cuatro rotondas de la nueva carretera de La Laguna a Las Norias. Para ello, organiza encuentros vecinales en los tres municipios del Valle de Aridane entre hoy martes y el jueves. El objetivo es aclarar aspectos del procedimiento y ayudar a aquellas personas que tengan dificultades técnicas a la hora de realizar alguna propuesta.

Los encuentros vecinales tendrán una duración de una hora y media (de 18:00 a 19:30 horas) y se celebrarán en las siguientes fechas y lugares: hoy en El Paso (Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández), mañana en Los Llanos de Aridane (Museo Arqueológico Benahoarita) y el jueves en Tazacorte (Casa de la Cultura de Tazacorte, con entrada por Primero de Mayo). No es necesario residir en el municipio en el que se celebre el encuentro al que se quiera asistir, ya que se puede acudir al que resulte más conveniente.

La corporación palmera ultima una vía, la de La Laguna-Las Norias, un tramo que forma parte de la carretera de Puerto Naos (TF-213), que logró recuperar en un tiempo récord las comunicaciones entre la vertiente sur y norte del Valle de Aridane, que se vieron gravemente afectadas como consecuencia de la erupción volcánica de 2021.

Un ejemplo de reutilización

Esta vía se está realizando prácticamente en su totalidad reutilizando el material de la propia erupción, a excepción de la cal y el cemento empleados como reguladores de las altas temperaturas. Con este proceso participativo, el Cabildo pretende que la ciudadanía pueda aportar propuestas sobre el contenido que habrían de tener las cuatro rotondas que se ubican en el nuevo trazado.

Para ello, en esta primera fase, que durará un mes, se pedirán sugerencias sobre cuáles habrían de ser los contenidos que las inspiren, pudiendo cualquier persona aportar sus ideas. En un segundo momento, se pedirá que manifiesten su apoyo a las que consideren más adecuadas, de entre las que se hubieran presentado. Para ello, se habilitará una aplicación informática para las votaciones, y se dispondrá de tres semanas para realizarlas.

Los residentes de los tres municipios del valle podrán opinar abiertamente pero bajo una serie de premisas técnicas de obligado cumplimiento. Por ejemplo, «habrá que priorizar un diseño minimalista y funcional, que garantice la seguridad y visibilidad en cada rotonda, mientras se mantiene la estética y la identidad de la comunidad», se lee en las bases del proceso.

Las cuatro rotondas se encuentran en las siguientes ubicaciones: en el casco urbano del barrio de La Laguna, en el cruce con el camino Callejón de Morera, en el cruce con el camino El Atajo y El Corujo, y en el cruce de la LP-213 con la LP-2132 Carretera La Costa.