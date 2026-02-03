Entra en funcionamiento el cable submarino antiapagones para La Gomera

Las pruebas del último mes son más que satisfactorias por lo que ya solo es necesario dar oficialidad a la interconexión eléctrica entre La Gomera y Tenerife. Es lo que hará hoy y mañana la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. La puesta en marcha del nuevo sistema es la esperada solución a los apagones en la isla colombina –el último a finales de enero durante 17 minutos- y el trampolín para las energías renovables en la isla. ¿Cómo? Pues con el empalme de las subestaciones levantadas en Chío, en Guía de Isora, y en El Palmar, en San Sebastián de La Gomera, a través de un doble circuito subterráneo-submarino de 66 kilo voltios, con una capacidad de transporte de 50 megavatios por circuito (en corriente alterna tripolar ) y un tramo submarino de 36 kilómetros, que alcanza una profundidad de 1.145 metros.

Se trata del enlace submarino más profundo del mundo, por lo que requirió de un diseño del cable adaptado, y reforzado con materiales capaces de soportar los exigentes requerimientos del entorno en el que se instaló, informa Red Eléctrica, la empresa encargada del transporte y la coordinación del sistema eléctrico en España.

Por otro lado, por su longitud y complejidad, la llegada del cable a tierra en ambas islas supuso un reto para asegurar la protección de la biodiversidad de las aguas más someras, dada la naturaleza singular de los suelos volcánicos. Para ello, se recurrió a la técnica de perforación dirigida, que introduce el cable en el mar a través de un microtunel con salida a cientos de metros de la costa.

De la misma forma, al trazado de la interconexión fue diseñado con el fin de minimizar el impacto paisajístico y de asegurar la máxima protección de la vegetación y la fauna en las zonas por las que transcurre su recorrido.

La Gomera y Tenerife han dejado pues de ser dos sistemas eléctricos aislados. Es el segundo caso en el Archipiélago, después de la conexión puesta en marcha en 2005 entre Lanzarote y Fuerteventura.

La interconexión permite, al tiempo, que La Gomera deje de desperdiciar buena parte de la energía limpia que genera a través de sus parques eólicos. El objetivo es que el mix energético se nutra cada vez más de las renovables y menos de la central térmica de El Palmar de forma que los gomeros consuman los 11 megavatios que necesitan de sus parques eólicos y el exceso de generación se trasvase a través del cable a Tenerife, reduciendo con ello igualmente el uso de combustibles fósiles.

La inversión, de más de cien millones de euros, está incluida en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, y supone la culminación de un gran hito en la historia del sistema eléctrico de Canarias pendiente, eso sí, de que Madrid de el visto bueno para la sustitución de obsoletas centrales de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. n