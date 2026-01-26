Arrancan las obras del enlace Tajuya-Las Manchas con 24,1 millones de euros para restablecer la conexión en La Palma

El cierre de la LP-2 está más cerca que nunca. Las obras del tramo de 2,3 kilómetros que mejorará la accesibilidad entre los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte se activan para enfilar la última fase de recuperación en una zona castigada por la erupción del volcán Tajogaite, en el último cuatrimetre de 2021, que rompió la comunicación por carretera entre núcleos estratégicos del Valle de Aridane. Ayer comenzaron los trabajos del enlace Tajuya-Las Manchas que cuenta con una inversión de 24,1 millones de euros y con un periodo de ejecución estimado en 14 meses.

En el arranque de las operaciones estuvieron presentes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, la directora general de infraestructuras viarias, Rosana Melián, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del ejecutivo regional, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. Este proyecto es vital para restablecer la conexión norte-sur del Valle de Aridane.

Pablo Rodríguez subraya durante la visita a uno de los enclaves donde ya operan maquinarias pesadas la voluntad clara del Ejecutivo por dar respuesta no sólo a los cientos de vecinos que reclamaban que se diera una solución a esta conexión que había quedado sepultada por el volcán, sino también a las peticiones del Cabildo. "Esta obra es sin duda la que mayores complicaciones ha presentado, pero también la que mayor satisfacción me produce, ya que es absolutamente imprescindible para poder avanzar en la recuperación de La Palma", afirma el responsable del área de Obras Públicas.

En esta línea, destacó que este proyecto «es un claro ejemplo de cooperación y colaboración interadministrativa entre las Consejerías de Obras Públicas, Presidencia, Cabildo de La Palma y ayuntamientos implicados por sacar adelante esta obra compleja, que ha sido un reto y un desafío absoluto desde el punto de vista administrativo, técnico y económico», añadiendo que «estoy convencido que los equipos técnicos que dispone la Consejería, tanto propios como externos, van a dar cumplimiento a este desafío y vamos a tener en 14 meses una obra modélica que desde luego va a cambiar y va a mejorar la vida de la gente que vive aquí», concluyó.

«Compromiso con la Isla»

Nieves Lady Barreto agradeció a Rodríguez su «implicación» por cumplir la palabra, a pesar de los obstáculos jurídicos y ambientales encontrados en el camino. «Superar el volcán no es sólo cobrar por lo perdido y abrir nuevas vías como ésta que conecta Fuencaliente con Los Llanos, es también una cuestión moral ver que no nos rendimos», señaló la consejera de Presidencia.

Sergio Rodríguez, por último, se mostró en sintonía con la Consejería de Obras Públicas y exaltó «el esfuerzo y el compromiso con la Isla a pesar de las dificultades y las piedras en las ruedas que se han intentado poner a esta obra”. En este contexto, aseguró que «esta es la intervención más importante que permitirá facilitar las comunicaciones a quienes llevan teniendo dificultades para acercarse al norte de las coladas. Los barrios de Las Manchas y de Fuencaliente van a estar mejor comunicados», agradeció el presidente insular.

Los trabajos incorporan soluciones técnicas innovadoras adaptadas a las coladas volcánicas, con estudios geotérmicos, medidas especiales de seguridad y firmes diseñados para soportar altas temperaturas, además de actuaciones de integración paisajística. Paralelamente, la aprobación del proyecto ha permitido desbloquear actuaciones claves como el Viaducto de Belmaco y la estabilización del talud de El Rodadero, cuyas obras ya se encuentran en marcha. n