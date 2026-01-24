Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La vía herreña HI-500 cerrará desde el martes durante cuatro días

La carretera del Pozo de la Salud a Arenas Blancas se clausura por el asfaltado de Pie de Bascos

Túnel de Los Roquillos, en El Hierro.

Túnel de Los Roquillos, en El Hierro. / El Día

El Día

El Día

Valverde

La carretera HI-500 de El Hierro, comprendida entre el balneario Pozo de La Salud y Arenas Blancas, cerrará debido a los trabajos de asfaltado de la vía del falso túnel de Pie de Bascos. Las actuaciones, a cargo de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, comenzarán el próximo martes día 27 y finalizarán el viernes 30.

Durante estos días solo podrán circular los vehículos de emergencias. El resto deberá optar por rutas alternativas para acceder a esta zona de la isla (incluidos los vehículos de recogida de residuos). Se recomienda utilizar la HI-400, conocida como la carretera de El Julan, accesible desde El Pinar para visitar puntos de interés turístico como el Faro de Orchilla, El Sabinar o la Ermita de la Virgen de los Reyes.

Por otro lado, el túnel de Los Roquillos volverá a estar abierto al tráfico a partir de hoy sábado, a las 15:00 horas, tras la finalización de los trabajos de acondicionamiento, mejora y protección del Camino de La Peña. El Cabildo herreño agradece agradece la colaboración y comprensión de los usuarios durante el desarrollo de estas obras.

