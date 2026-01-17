Ventura del Carmen Rodríguez, portavoz del PSOE en San Sebastián de La Gomera: «No podemos admitir que se trate a las mujeres como si fueran floreros»

El grupo socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera sorteó al comité insular cuando puso en conocimiento de las altas esferas del PSOE, tanto a nivel de Canarias como en el ámbito nacional, su rechazo frontal a la celebración de los certámenes de romeras porque «cosifican» el rol de las mujeres y, de paso, censuró las palabras del secretario de los socialistas colombinos, Manuel Ramón Plasencia, quien defiende la existencia de estas galas como algo «cultural o tradicional». Este choque de visiones hizo que los primeros pidieran un amparo a la Comisión Ejecutiva Federal de Madrid (Ferraz) para que se dilucide si en este tipo de galas las mujeres son consideradas un objeto: «No podemos admitir que se trate a las mujeres como si fueran floreros», asegura la portavoz del PSOE en el consistorio capitalino, Ventura del Carmen Rodríguez.

La guerra fratricida en el seno del partido de la rosa arranca después de que el pasado 8 de enero el grupo socialista de San Sebastián de la Gomera llevara al pleno un ruego y preguntas en el que pedían que se «sacara este tipo de concursos del calendario festivo [que en la jornada de hoy celebra su romería] porque perjudican la imagen de la mujer», sostiene Rodríguez sobre un posicionamiento que fue contestado por su compañero de formación y alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia Barroso, que insiste en defender que «los eventos como la elección de la romera mayor cuentan con el respaldo de la mayoría de la población porque se exhiben valores etnográficos de cada municipio donde se celebran», expresa en un comunicado de prensa al que nos remitió a media tarde de ayer sin aportar nuevos testimonios. «Lo que he dicho está ahí y no voy a hacer más comentarios», remarca el presidente de los socialistas gomeras sobre una incidencia que denota que las aguas no están tranquilas en el seno del partido que a nivel nacional lidera Pedro Sánchez. «No hay más que decir», incide sobre un asunto del que sí habló su compañera de filas, Ventura del Carmen Rodríguez, exdiputada regional en la X Legislatura.

«Sorteamos a la insular»

La portavoz del PSOE en el pleno de la capital gomera admite que se saltaron al órgano más próximo de manera deliberada tras tener conocimiento de las palabras de Plasencia horas después de que éstos pidieran públicamente la eliminación de los concursos de elección de la romera mayor como el que se celebró hace una semana en la plaza de la Iglesia de la Asunción de San Sebastián de La Gomera. «No acudimos a la insular porque su presidente ya nos había dado unas explicaciones que no compartíamos. ¿Qué más teníamos que saber después de expresar su opinión sobre este asunto?», remarca Rodríguez.

«No acudimos a la insular porque su presidente ya nos había dado unas explicaciones que no compartíamos» Ventura del Carmen Rodríguez — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

Un discurso "rancio y trasnochado"

Los socialistas que avalan la suspensión de las galas de romera «nos vimos sorprendidos con las palabras de nuestro presidente porque entendíamos que no eran necesarias, sobre todo, horas después de que nos hubiéramos posicionado en el otro extremo del que aparecía en la nota», defiende Ventura del Carmen, no sin tachar de «machistas» algunas de las apreciaciones que se defienden en algunos renglones de ese texto. «El PSOE es un partido feminista y ha superado hace años muchas cuestiones que tienen que ver con un discurso rancio y fuera de nuestro tiempo», exalta no sin olvidar que ahora que se están debatiendo cuestiones que, por fortuna, no tienen nada que ver con esto pero que afectan a la mujer, «no podemos dar ni un solo paso atrás para instalarnos en un escenario que debemos olvidar para siempre».

"El que no comparta los ideales del partido debe hacer un examen de conciencia porque este tipo de comportamientos no tienen un encaje, ni en La Gomera ni en cualquier otros punto de la geografía española" Ventura del Carmen Rodríguez — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

"Se elige a la más guapa, no al mejor vestido"

Los integrantes del PSOE que se muestran contrarios a la celebración de este tipo de eventos donde se elige a la «mujer más guapa, no la que luce el vestido más bonito» señalan, a través de su portavoz, que «no podíamos perder más tiempo en un debate que, por supuesto, no tiene el mismo calado que los temas relacionados con la sanidad y la vivienda... Eso sí, el que no comparta los ideales del partido debe hacer un examen de conciencia porque este tipo de comportamientos no tienen un encaje, ni en La Gomera ni en cualquier otros punto de la geografía española. Es algo trasnochado que no aporta absolutamente nada a la riqueza tradicional de unas fiestas», defiende Ventura del Carmen Rodríguez sin olvidar que «lo sucedido en las últimas fechas, más allá de generar malestar en el seno del partido, lo que transmite es que nuestro presidente ha salido a recriminar con un comunicado un sentir del grupo municipal en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera como si fuéramos unos niños pequeños», expresa el malestar generalizado que ha provocado el desencuentro se haya producido sin salir de casa. n