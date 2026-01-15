Guerra en el PSOE gomero por la imagen de la mujer en las galas de romeras

La elección de romeras en La Gomera divide al PSOE. Por un lado, el secretario insular de los socialistas colombinos, Manuel Ramón Plasencia, apoya este tipo de certámenes porque destacan las tradiciones culturales de la Isla, pero en el otro bando, el grupo municipal del partido de la rosa en el Ayuntamiento capitalino ha trasladado una solicitud de amparo a la Comisión Ejecutiva Federal de Madrid porque no comparte los criterios de su líder y considera que en este tipo de espectáculos se exhibe a las mujeres como objetos y, por lo tanto, pide su erradicación. Ante esta confrontación fratricida, será Ferraz la que tendrá que dilucidar si en este tipo de eventos existe una cosificación de la figura femenina.

Elegir a la más guapa, no al mejor traje

La parte más crítica del PSOE gomero lamenta la «deriva ideológica» de Plasencia y califica de «profundamente lamentables» sus declaraciones. En este sentido, considera un error que su secretario insular se haya referido a este tipo de eventos como un «acto cultural o tradicional», cuando «de lo que se trata realmente es de elegir a la mujer que resulte considerada como la más guapa, al margen de que vista ropa típica», censura poniendo la lupa sobre la gala que se celebró el pasado sábado en la plaza de la Iglesia de la Asunción de San Sebastián de La Gomera para elegir a la Romera Mayor de las Fiestas Patronales. Esa noche fue coronada la joven María Leonor Márquez Sánchez.

«Eventos como la elección de la romera mayor cuentan con el respaldo de la mayoría de la población porque se exhiben valores etnográficos de cada municipio donde se celebran» Manuel Ramón Plasencia — Secretario insular del PSOE de La Gomera

Los socialistas que forman parte de la corporación municipal capitalina se han alineado en torno a la tesis de que «esta pretensión de colar esta gala de belleza femenina como un evento cultural o tradicional [tal y como defiende Manuel Ramón Plasencia] por el mero hecho de llevar vestimenta típica constituye una burla a la inteligencia de la ciudadanía». Esta frase no sólo pone a su compañero a los pies de los caballos, sino que denota que en la actualidad las aguas bajan algo agitadas en el PSOE de La Gomera.

Frente a los ataques directos de los integrantes de su formación, Plasencia sostiene que «eventos como la elección de la romera mayor cuentan con el respaldo de la mayoría de la población porque se exhiben valores etnográficos de cada municipio donde se celebran» y «no son concursos de belleza».

Batalla sin cuartel en la isla colombina

Además de calificar de «especialmente penoso» que dos días después de pedir en elAyuntamiento de San Sebastián de La Gomera la eliminación de este tipo de «certámenes de belleza femenina por cosificar a las mujeres», los integrantes del comunicado con los renglones negativos subrayan que «esto es una clara y rancia manifestación de machismo que atenta contra lo que nuestro partido ha venido liderando a lo largo de su historia: la lucha feminista por la igualdad. En su exposición, tanto la portavoz municipal, Ventura del Carmen Rodríguez, como sus aliados en el pleno son tajantes al vincular este rifirrafe con «el contexto crítico que vive la formación», añadiendo en su comunicado que «dadas las circunstancias que se han dado últimamente por casos de acoso y machismo en el seno del PSOE, estas manifestaciones son especialmente graves. No podemos permitir ni un solo retroceso ni una sola ambigüedad en nuestra lucha por la igualdad», apuntan en clara oposición al criterio de Plasencia, quien tira de hemeroteca para remarcar que «los concursos se celebran desde hace más de 30 años bajo diferentes gobiernos que han pasado por nuestra Isla».