El Cabildo oferta 17 cursos en competencias digitales

El Cabildo de La Gomera activa 17 cursos gratuitos para favorecer la adquisición de competencias digitales. La formación está dividida en cuatro bloques [Uso del móvil inteligente; Ofimática para el empleo; APP mi Cita y Formación básica para familia: hijos en Internet] y el inicio de la actividades oscilará entre el 19 de enero y el 19 de marzo. La participación en estas jornadas formativas es gratuita y las plazas que se ofertan están limitadas: las personas interesadas en obtener información para tramitar la inscripción pueden llamar al teléfono 980 690 211 o rellenar las casillas disponibles en el correo lagomeraaprende@enclaveformacion.com. Se trata de un proyecto financiado a través de fondos de la Unión Europea - Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el apoyo del Gobierno de España, la consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Gomera.

El objetivo de estos cursos es la mejora de la autonomía digital de los gomeros y facilitar el acceso a los servicios electrónicos y reforzar las oportunidades de empleabilidad. El presidente insular, Casimiro Curbelo, considera que «se trata de una apuesta por la formación cercana, práctica y adaptada a las necesidades reales de la población», dijo en relación a la organización de cursos como el de Uso del móvil inteligente que se va a impartir en el Teleclub de Las Rosas; la Asociación de Pensionistas y Tercera Edad de Valle Gran Rey; la Casa Escuela de La Palmita; la Casa de la Cultura de Arure; el Auditorio Benedicto Negrín de Agulo; la Asociación de Mayores de Vallehermoso; el Centro Social de Alojera o el Edificio de Usos Múltiples de Hermigua.

El curso de Ofimática para el empleo, pensado para buscar unas herramientas útiles a la hora de propiciar una oportunidad laboral, se va a dar en el Centro Cultural de Valle Gran Rey; el edificio de Usos Múltiples de Hermigua; la Asociación de Mayores de Vallehermoso y en el Edificio de Usos Múltiples de San Sebastián de La Gomera.

Otra de las cuestiones que se van a tratar durante este calendario formativo son el uso de la APP mi Cita, es decir, cómo rentabilizar las aplicaciones para obtener una cita previa y servicios digitales en la administración. El Cabildo tiene previsto anunciar en breve la ampliación de fechas en otras localidades de La Gomera.

De todo el programa que se ha diseñado en esta edición, el de Formación básica para la familia: hijos en Internet, es uno de los que está orientado a adquirir conocimientos básicos sobre el uso seguri y responsable de esta vía de comunicación, abordando los expertos aspectos fundamentales como el acompañamiento digital, la prevención de riesgos en la red o temas como la privacidad y el uso adecuado de dispositivos y redes sociales. Este bloque se difundirá en el Centro Cultural de Valle Gran Rey, el Edificio de Usos Múltiples de Hermigua y la Asociación de Mayores de Vallehermoso.