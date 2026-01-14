Aena prorroga hasta final de mes el recorte del horario en el aeropuerto de El Hierro

El aeródromo de El Hierro no va a recuperar su antiguo horario hasta final de mes. Oficialmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) no ha comunicado que no puede devolver la normalidad a las instalaciones de Los Cangrejos, pero en las últimas horas se han producido conversaciones extraoficiales que indican que la normalidad no estará restablecida antes de dos semanas. La causa para que todo siga igual es que Saerco, la empresa que gestiona las conexiones aéreas con la Isla, continúa en precario. Y es que a día de hoy cuenta con las mismas bajas [siete de diez trabajadores] que había a finales de diciembre, cuando sobre la mesa se puso el compromiso de recuperar la actividad habitual el 12 de enero. Es cierto que en las últimas horas se ha reincorporado una de las piezas que faltaban pero, a cambio, ha caído otra, es decir, que todo sigue igual.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea empezó a aplicar el recorte de horario en El Hierro –la apertura de las 08:10 la retrasó a las 08:30 horas y mantuvo el cierre a las 18:00 horas– el pasado 22 de diciembre y, además, anunció una sanción a Saerco «por incumplimiento de contrato» de la que no se tienen noticias. En medio de este hermetismo, en la Isla no se recibió por parte de Aena una comunicación sobre esta nueva demora. Todo quedó al descubierto sobre la marcha cuando el martes no se volvió al horario de las 08:10 horas.

Contactos extraoficiales

Javier Armas, senador de AHI, asegura que en los últimos días ha mantenido contactos con la presidenta de Aena, Maurici Lucena Betriu, en las que no se detectaron cambios significativos. «Nos vuelven a insistir que ésta es una situación transitoria que tiene que ver con el servicio que ofrece Saerco, pero la gestión de los aeropuertos es suya y, por lo tanto, son los responsables de lo que está sucediendo», cuenta el líder de la Agrupación Herreña Independiente.

Preguntará por el tema en el Senado

Armas, que tiene previsto realizar el 3 de febrero una pregunta en el Senado sobre las carencias aéreas registradas en las últimas semanas en El Hierro, señala que «para que la normalidad llegue se necesitan al menos cuatro controladores en activo y eso es algo que en estos momentos no se está dando», añadiendo que «nos dicen que hay tres personas recibiendo la formación para incorporarse, pero eso implica el paso de un tiempo que no tenemos», remarca segundos antes de mostrar su «preocupación por los incumplimientos de Aena».

El hecho de no comunicar al Cabildo este nuevo revés mantiene a la Isla en una situación de «precariedad» a la hora de planificar los traslado a las islas capitalinas para pasar una consulta médica o una reunión de trabajo. «No nos podemos plantar allí después de las diez de la mañana», critica Armas en relación a un problema que empieza a hacer mella en la paciencia de los vecinos. «No vamos a aceptar que esta situación se alargue mucho más y dañe a los herreños», censuró el dirigente de AHI respecto a un conflicto que se alarga en el tiempo.