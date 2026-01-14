Más de 1.100 personas han podido volver a Puerto Naos y La Bombilla

El Cabildo Insular de La Palma, a través del Plan de Emergencias Insular (Peinpal), continúa trabajando para que los barrios de Puerto Naos y La Bombilla vuelvan a la normalidad total a la mayor brevedad posible. De esta manera, el número de viviendas que cuentan con todos los protocolos de seguridad para su acceso en las dos zonas afectadas ya suman un total de 1.105 inmuebles, con vistas a incrementar esta cifra en los primeros compases del 2026.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, espera que en este nuevo año «se dé un impulso definitivo en la recuperación de este espacio, que poco a poco ha ido avanzando hacia la nueva normalidad que tanto ansiamos», añadiendo que «seguiremos trabajando codo con codo con las administraciones y entidades científicas, implementando nuevas medidas de control para garantizar la seguridad y comodidad tanto de turistas como de residentes, y que tanto Puerto Naos como La Bombilla vuelvan a ser lo que eran antes de la erupción volcánica», concluyó.

Durante la sesión de ayer, en el barrio de Puerto Naos se continúa avanzando en la sección delimitada como naranja, concretamente con actuaciones específicas en los edificios Calero y Mirasol 2. Por otro lado, se han propuesto nuevas autorizaciones, tras el consiguiente estudio técnico favorable del servicio de Bomberos. En cuanto a La Bombilla, que cuenta con 55 viviendas ya autorizadas, no se han propuesto nuevas autorizaciones por ahora. Desde el Cabildo Insular de La Palma se continuará trabajando para tratar de volver a la normalidad de esta área, que supone uno de los principales motores económicos del Valle de Aridane y de la isla.

La erupción del volcán Tagogaite, en activo entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021, generó una alta emisión de CO₂ que alcanzaron unos niveles muy elevados en la zona de costa de Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Y es que la lava, al entrar en contacto con la atmósfera, liberaba grandes cantidades de este gas de efecto invernadero. Además, la dispersión de una pluma volcánica [columna de gases líquidos y sólidos] muy rica en CO₂ que afectó al aire de toda la Isla por la acción del viento, pero que fue extremadamente peligrosa en los núcleos poblacionales de Puerto Naos y La Bombilla, lo que obligó a la evacuación masiva de sus vecinos y a establecer un seguimiento a través de satélites y medidores de gases portátiles instalados en las calles y en garajes.