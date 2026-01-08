El presupuesto de El Hierro para 2026 prioriza Bienestar Social, Medio Ambiente y Turismo

El Pleno ordinario del Cabildo de El Hierro aprueba el proyecto de Presupuestos para el año 2026, con los votos a favor del Partido Socialista, Izquierda Unida-Reunir Canarias y Partido Popular y las abstenciones de Asamblea Herreña y Agrupación Herreña Independiente.

Con una cifra global de 65.079.108 euros, la Institución contará con este presupuesto para impulsar diferentes políticas orientadas al desarrollo de la Isla. “Hoy El Hierro está de enhorabuena porque hemos logrado impulsar unas cuentas que ponen el foco en lo importante: mejorar la vida de la gente y consolidar la inversión pública para trabajar en los grandes objetivos de esta Legislatura” , destacó el presidente del Cabildo, Alpidio Armas.

Estas cuentas, que se incrementan en un 11,9% con respecto a las de 2025, refuerzan con especial atención áreas como las de Bienestar Social -con una partida presupuestaria de 11,06 millones de euros- Medio Ambiente -con 11,61 millones- o Turismo y Transportes -8,32 millones de euros-, que concentran los mayores incrementos al considerarse ámbitos clave para el desarrollo estratégico de la Isla.

En materia económica, el Cabildo sigue manteniendo la senda de la solidez financiera y la eficiencia en la gestión con un ahorro bruto positivo de 11,2 millones de euros, que permite afrontar las inversiones previstas sin necesidad de endeudamiento. Este esfuerzo inversor se refleja también en el gasto público por habitante, que alcanza los 5.761 euros por persona, situando a El Hierro entre los territorios con mayor inversión por residente.

Ligera mejora en todas las áreas

Todas las áreas experimentan una ligera mejora al eliminarse las partidas extraordinarias con motivo de la Bajada de la Virgen de Los Reyes de 2025, con un reparto del 17% destinado a la inversión y un 83% al gasto corriente. Además, estos presupuestos aprovechan los incrementos derivados de los tributos al Régimen Económico y Fiscal y la financiación del Gobierno de España para reforzar las infraestructuras esenciales.

“Estas cuentas cumplen con la gente, son un instrumento vital para consolidar los objetivos económicos y sociales perseguidos por este gobierno insular y atender las prioridades reales de El Hierro”, manifestó la consejera de Economía y Hacienda, Ana González.

Durante la sesión plenaria, los portavoces del Partido Popular e Izquierda Unida – Reunir Canarias defendieron las cuentas al tratarse de “un presupuesto que piensa a largo plazo y responde a un trabajo riguroso defendiendo las políticas sociales. No son elementos estancos, sino que son cuentas que se articulan de forma transversal entre todas las áreas”.

Por su parte, la oposición conformada por los grupos de Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Asamblea Herreña (AH) se abstuvo en la votación, manifestando la discrepancia con el reparto del documento al considerar que no abordaba de forma eficiente las principales preocupaciones de la ciudadanía herreña. En esa línea, la Agrupación Herreña Independiente presentó varias enmiendas, las cuales fueron aprobadas: destinar una subvención al Ayuntamiento de Valverde para ejecutar obras de emergencia en el Pozo de Las Calcosas, una subvención al Ayuntamiento de La Frontera para el Plan Municipal de Asfaltado, la creación de un Plan Municipal de aparcamientos para El Pinar, la creación de un Centro Cultural para El Tamaduste y la creación de un catálogo de la situación actual de la vivienda en El Hierro.