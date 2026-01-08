El Gobierno de Canarias invertirá más de 3,1 millones de euros en centros educativos de La Palma

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, firmó este jueves en Santa Cruz de La Palma convenios de cooperación con los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Puntagorda, Barlovento y la Villa de Mazo para la ejecución de distintas actuaciones de mejora en centros educativos de la Isla, que en conjunto movilizan una inversión superior a 3,1 millones de euros. Esta cantidad, sumada a distintas actuaciones en la presente legislatura, eleva la inversión en la isla a unos quince millones de euros.

El acto, celebrado en la sede de la Real Sociedad Cosmológica de La Palma, en la capital de la isla, contó con la participación del propio consejero de Educación y de los alcaldes de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona; Barlovento, Jacob Qadri; Breña Baja, Borja Pérez, y Puntagorda, Vicente Rodríguez, y del alcalde accidental de la Villa de Mazo, Luis Cabrera, quienes estuvieron acompañados por el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata así como por el director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, y la directora insular de Educación, Cristina Martín, entre otras autoridades.

"Estos convenios suponen otra muestra más del compromiso de la Consejería con esta Isla" Poli Suárez — Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias

Los cinco acuerdos suscritos este jueves se enmarcan en la estrategia de la Consejería de reforzar las infraestructuras educativas de La Palma, trabajando mano a mano con las corporaciones municipales, con el objetivo de garantizar espacios educativos más seguros y adaptados a las necesidades actuales de sus comunidades educativas.

Sobre este particular, Suárez destacó que “estos convenios suponen otra muestra más del compromiso de la Consejería con esta Isla”, al tiempo que supone “una línea de trabajo clara basada en la cooperación entre administraciones, con el objetivo ineludible de mejorar la calidad de la educación en esta isla”. Además, el consejero de Educación mostró su satisfacción por “los pasos que se están dando, desde que visitamos por primera vez esta isla al comienzo de la legislatura”, recordando que se están “cumpliendo los compromisos que adquirimos en su momento”.

Reconstruir las infraestructuras afectadas por la erupción

En la misma línea de avances para las infraestructuras educativas de la Isla, Suárez reconoció que le “encantaría tener acceso a los fondos de reconstrucción para los municipios afectados por el volcán de La Palma”, ya que, de ser así, “podríamos estar poniendo en marcha, entre otras actuaciones, el CIFP de Los Llanos de Aridane, una necesidad imperiosa de la zona”. Así, subrayó que disponer de estos recursos permitiría acelerar proyectos estratégicos en el sistema educativo en la Isla.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, destacó que la firma de estos convenios “pone de manifiesto un nivel de compromiso con las infraestructuras educativas y deportivas que no se había conocido antes en la historia de esta ciudad”, subrayando que solo en Santa Cruz de La Palma se impulsan seis actuaciones de arreglo y techado de espacios deportivos, además de un convenio para la mejora de centros educativos que supera el medio millón de euros. Antona recordó que a esta inversión se suma el apoyo al Eurobasket, el arreglo del pabellón Roberto Estrello con una inversión superior a los 300.000 euros “a lo que hoy añadimos una reivindicación histórica para el municipio como es el techado del polideportivo Gabriel Duque Acosta”.

El alcalde de la capital palmera quiso agradecer el respaldo del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Educación, señalando que "la inversión en estos dos años de mandato superan los cuatro millones de euros para Santa Cruz de La Palma y este esfuerzo conjunto refuerza la cooperación institucional y se traduce en mejoras reales para nuestros centros educativos, nuestras instalaciones deportivas y, en definitiva, para la calidad de vida de la ciudadanía".

"La inversión en estos dos años de mandato superan los cuatro millones de euros para Santa Cruz de La Palma y este esfuerzo conjunto refuerza la cooperación institucional y se traduce en mejoras reales para nuestros centros educativos, nuestras instalaciones deportivas y, en definitiva, para la calidad de vida de la ciudadanía" Asier Antona — Alcalde de Santa Cruz de La Palma

Jacob Qadri, alcalde de Barlovento, por su parte, agradeció al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes “la sensibilidad mostrada con el municipio para hacer realidad el techado de la cancha del CEO de Barlovento, una demanda histórica condicionada por la climatología de la zona”. Además, destacó “el compromiso adquirido para financiar esta mejora, que hoy se materializa con la firma del convenio”.

En representación de Breña Baja, Borja Pérez puso en valor la firma de estos convenios como “un paso importante para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas del municipio”, destacando que este tipo de actuaciones permiten “dar respuesta a necesidades reales de los centros educativos”. Asimismo, agradeció “la colaboración y el compromiso de la Consejería”, observando “la importancia del trabajo coordinado entre administraciones para mejorar la calidad de los espacios educativos y el bienestar del alumnado”.

El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, agradeció la firma del convenio en nombre de su municipio, así como de toda la comarca del noroeste y de la isla. Sobre el alumnado del centro, “que procede de toda la comarca”, indicó que “es un placer ver cómo se desplazan de municipios de menos población y municipios más rurales, gracias a nuestra formación”. “Son recursos fundamentales que se implantan en territorios que necesitan infraestructuras y, sobre todo, en el carácter educativo”, señaló.

Por último, el alcalde accidental de la Villa de Mazo, Luis Cabrera, recalcó que para la Villa de Mazo “es un honor volver a recibir buenas noticias en materia de infraestructuras educativas”, y enfatizó que la actuación prevista para el techado de la Escuela Infanti permitirá “mejorar unas instalaciones que serán más seguras, más funcionales y con una accesibilidad mucho mayor”. Además, recordó que actualmente se están ejecutando obras en el CEIP Princesa Arecida, “dando respuesta a una demanda histórica del centro”, y agradeció “el trabajo y la implicación de la Consejería con el municipio”.

Actuaciones en cinco municipios

Las intervenciones previstas en estos cinco municipios, que responden a propuestas trasladadas por los propios centros y por sus ayuntamientos, se centran en la mejora y adecuación de espacios escolares estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la actividad física, la accesibilidad y la protección frente a las condiciones climáticas, una demanda común entre los vecinos y vecinas de La Palma a la hora de modernizar los recintos educativos.

En Santa Cruz de La Palma, municipio anfitrión del acto, el convenio suscrito permitirá la ejecución de la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gabriel Duque Acosta. La intervención cuenta con una inversión de 491.163 euros y permitirá mejorar las condiciones de uso de este espacio, facilitando la práctica de actividad física y el desarrollo de actividades educativas durante todo el año, con independencia de las condiciones meteorológicas.

En Breña Baja, los convenios firmados permitirán desarrollar dos actuaciones prioritarias en centros educativos del municipio, con una inversión global de 1.148.735 euros. Por un lado, se llevará a cabo la cubrición de la cancha deportiva del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Antonio, una intervención largamente planteada por la comunidad educativa para garantizar el uso de este espacio durante todo el año. Por otro lado, se acometerá la reforma y mejora de la accesibilidad del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José, en su fase dos, avanzando en la adaptación del centro a las necesidades actuales del alumnado y del propio edificio.

En Puntagorda, el acuerdo firmado permitirá acometer una inversión de 914.000 euros destinada a la ampliación y mejora del Instituto de Educación Secundaria (IES) Puntagorda, una actuación clave para dar respuesta al crecimiento del centro y a las necesidades actuales de su alumnado. Esta intervención, que está incluida en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas, permitirá mejorar la funcionalidad de las instalaciones y adaptar los espacios a un uso más adecuado para el desarrollo de la actividad docente.

Por su parte, en Barlovento se destinará 486.158 euros al techado de la cancha deportiva del Centro de Educación Obligatoria (CEO) Barlovento. Esta actuación permitirá dotar al centro de un espacio cubierto adecuado para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades escolares, mejorando la funcionalidad de las instalaciones y las condiciones de seguridad para el alumnado.

Por último, en la Villa de Mazo, el convenio suscrito permitirá financiar el proyecto de cubierta del patio de la escuela infantil, con una inversión de 122.000 euros, mejorando las condiciones de uso de este espacio y favoreciendo el desarrollo de las actividades del alumnado de Educación Infantil, respondiendo así a la demanda de la comunidad educativa del municipio oriental de la isla. Este acuerdo se suma a otras medidas impulsadas por la Consejería en el municipio, como las subvenciones concedidas por el área de Deportes para la construcción de un techado en la instalación deportiva del CEIP Princesa Arecida —por importe de 380.000 euros— o, más recientemente, para la construcción de una espacio para práctica de la actividad física al aire libre en el casco del municipio.

Estas actuaciones forman parte del trabajo que la Consejería de Educación desarrolla de forma conjunta con los ayuntamientos de la isla para mejorar y adaptar los espacios educativos a las condiciones actuales. Un esfuerzo compartido que permite avanzar en centros más funcionales, seguros y preparados para afrontar los efectos del cambio climático, garantizando entornos adecuados para el desarrollo de la actividad educativa.

Otras intervenciones

Además de los convenios firmados con los ayuntamientos, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos continúa desarrollando en La Palma distintas actuaciones que permiten seguir mejorando los centros educativos de la isla y anticiparse a sus necesidades futuras. En este sentido, está prevista para este mes la adjudicación del techado de la cancha deportiva del Instituto de Educación Secundaria (IES) Luis Cobiella Cuevas, una intervención que permitirá mejorar el uso de este espacio durante todo el año, así como la adjudicación de la actualización del proyecto del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Los Llanos de Aridane, un paso necesario para avanzar en su planificación y adecuación.

De forma paralela, se están ejecutando actuaciones de mejora directa en el entorno escolar, como la creación de espacios de sombra en once centros educativos públicos de la isla, entre ellos los ceips San Antonio, Puntagorda, El Roque, La Galga, Mariela Cáceres Pérez, Mayantigo y Tagoja; los ies Eusebio Barreto Lorenzo, José María Pérez Pulido y Puntagorda, así como el Centro de Educación Especial (CEE) El Dorador. Estas intervenciones buscan mejorar el confort térmico y adaptar los espacios exteriores a las condiciones climáticas actuales, especialmente en aquellos centros con mayor exposición al sol.

A estas actuaciones se suma el refuerzo de los recursos técnicos y logísticos en la Isla, con la incorporación inminente de un técnico específico de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos para la Isla, con sede en la Dirección Insular de Educación, así como la puesta en marcha este año de un almacén propio de mobiliario y equipamiento educativo que permitirá dar una respuesta más ágil a las necesidades de los centros sin depender de otras islas.

Este trabajo se completa con actuaciones ya ejecutadas o en su fase final, como la mejora de la impermeabilización del CEIP Mariela Cáceres Pérez, la estabilización del talud del CEIP Gabriel Duque Acosta o la retirada de amianto del IES José María Pérez Pulido, que concluirá este mes, además de la implantación de placas fotovoltaicas en todos los centros educativos dependientes del Gobierno de Canarias o el acuerdo pionero con la sociedad cooperativa Energía Bonita para la cesión de cubiertas de siete centros educativos palmeros para colocar placas fotovoltaicas con los que mejorar la eficiencia energética de estas instalaciones y, al mismo tiempo, repartir parte de la producción generada entre las familias vulnerables de sus entornos más cercanos.