Sergio Rodríguez denuncia que AENA "lastra" el desarrollo de La Palma por la gestión del tráfico aéreo
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, califica de "inaceptable" la gestión del tráfico aéreo que está llevando a cabo AENA en varios aeropuertos canarios
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, asegura que la gestión del tráfico aéreo que está realizando Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en varios aeródromos canarios es «inaceptable». Sus declaraciones llegan una semana y media después de que el presidente herreño, Alpidio Armas, se pronunciara en unos términos similares debido a la reducción de horario que se aplica en las instalaciones aeroportuarias de Los Cangrejos, en el municipio de Valverde, debido a la baja de siete de los diez controladores que se encargan de gestionar las conexiones con la que en su día fue conocida como la Isla del Meridiano. AENA se limitó a decir que se trataba de unos cambios «eventuales» y que la normalidad regresaría el 12 de enero, es decir, el próximo lunes: la modificación en la operatividad consistió en retrasar el inicio de las operaciones 20 minutos, algo que a juicio de Armas «alteraba seriamente los planes de los herreños», dijo en relación a las agendas médicas de los pasajeros que a primera hora deben tomar un vuelo para asistir a una consulta en Tenerife.
Sergio Rodríguez ha reaccionado en las últimas horas a los reajustes que ha realizado AENA en la planificación en la provincia tinerfeña para mostrar se «preocupación» por la crítica situación que vive el servicio de control en el aeropuerto de Villa de Mazo.
«Está lastrando a La Palma»
Desde el Cabildo de La Palma se pone como ejemplo lo que está ocurriendo en El Hierro, en Lanzarote y en Fuerteventura para que AENA tome las medidas necesarias y no condiciones las rotaciones con La Palma. Y es que Rodríguez señala a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea de «lastrar» el desarrollo de la sociedad palmera: «Es inadmisible que estructuras estratégicas para nuestra economía y movilidad dependan de una gestión que, a la vista de los hechos, es incapaz de cubrir las necesidades básicas de las personas», censura el dirigente nacional en relación a la falta de reacción que está teniendo la empresa responsable de la gestión de los aeropuertos isleños.
En sus críticas, Rodríguez amplia a las dos provincia la nefasta dirección que ejerce AENA en estas infraestructuras al considerarla «una amenaza directa al derecho de movilidad que tienen los canarios», añadiendo que pone en serio riesgo «la estabilidad del sector turístico del Archipiélago».
El presidente palmero, además de reclamar soluciones, considera que «no podemos permitir que el servicio de control aéreo se convierta en un cuello de botella de nuestro desarrollo. AENA debe revertir esta situación de inmediato», reclama. n
