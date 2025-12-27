El Pinar adquiere una parcela para la construcción de vivienda protegida

El Ayuntamiento de El Pinar adquiera una parcela de más de 5.200 metros cuadrados, ubicada en el pueblo de El Pinar, colindante con la carretera que llega a la residencia de mayores, por valor de 67.184 euros, que cederá al Gobierno de Canarias para construir viviendas públicas.

El alcalde de la localidad, Juan Miguel Padrón, ha explicado que, una vez aprobado el Plan General de Ordenación (PGO) de El Pinar, el Ayuntamiento ha orientado la política municipal de vivienda hacia la adquisición de suelo específicamente reservado para este fin, ubicado en los sectores previstos por el planeamiento. «La vivienda constituye una de las principales prioridades de la corporación municipal ante el crecimiento poblacional del municipio y las dificultades de acceso a una vivienda digna, especialmente entre la población joven y los colectivos con mayores necesidades sociales», ha indicado Padrón.

Según señala Padrón, si bien estos ámbitos requieren el desarrollo de instrumentos de planeamiento como el plan parcial y la urbanización, el marco normativo vigente, reforzado por el Decreto-ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, permite avanzar en la ejecución cuando el destino del suelo es la vivienda protegida de promoción pública.

Unidad de actuación

En concreto, cuando la unidad de actuación incluye sistemas generales adscritos con destino a vivienda protegida, el Ayuntamiento puede adelantar la ejecución de la urbanización necesaria, sin necesidad de esperar al sistema privado de ejecución, e incluso compatibilizar la urbanización y la edificación, facilitando así el desarrollo de vivienda pública, aunque el planeamiento de desarrollo no esté materialmente ejecutado, ha explicado. Así, para hacer viable esta actuación, el Ayuntamiento ejecuta la adquisición a través de una subvención de 200.000 euros otorgada por el Gobierno de Canarias, destinada específicamente a la compra de terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial. Hasta la fecha, esta subvención no ha podido ejecutarse en su totalidad por diversas causas, entre ellas, la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos cuyos titulares han mostrado interés en vender.

También se han valorado terrenos incluso fuera de estos sectores, pero la oferta de esas parcelas carecía de los metros mínimos o los accesos que permitan la edificación de un número mínimo de viviendas de protección oficial, y nuevamente también, la no inscripción registral, así como otras circunstancias ajenas a la voluntad municipal, señala el consistorio. El Ayuntamiento ha solicitado una prórroga de esta subvención, con el objetivo de poder completar el proceso de adquisición de suelo y garantizar una actuación viable.