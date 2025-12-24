El Gobierno canario exige garantías de operatividad en el aeropuerto de El Hierro

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer dirigirse formalmente a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) para exigir la adopción inmediata de las medidas necesarias que garanticen la plena operatividad, la seguridad aérea y la continuidad de los servicios esenciales en los aeropuertos del Archipiélago, con especial atención al de El Hierro.

La decisión adoptada por el gabinete que preside Fernando Clavijo llega en medio de la polémica generada en la Isla por el recorte del horario de operatividad del aeródromo por falta de personal en la torre de control: Aena desde el pasado lunes ha establecido un nuevo horario al retrasar el comienzo de las operaciones de las 08:10 a las 08:30 horas. Esta medida, en principio, es provisional y estará activa hasta el 12 de enero por las bajas médicas de siete de los diez controladores que operan en las instalaciones aeroportuarias de Los Cangrejos.

El Ejecutivo canario ha trasladado su preocupación ante cualquier decisión organizativa o de gestión que pueda afectar al normal funcionamiento del aeropuerto herreño, «un enclave estratégico para la conectividad de la Isla y, especialmente, para la atención de evacuaciones sanitarias y situaciones de emergencia que requieren disponibilidad operativa las 24 horas del día», señala en una nota. En este contexto, el Consejo de Gobierno de Canarias ha instado a Aena a garantizar de manera efectiva la prestación continua del servicio aeroportuario en El Hierro, así como a reforzar los recursos humanos y técnicos necesarios para asegurar «una operativa estable, segura y adaptada a las singularidades de la Isla».

El Gobierno de Canarias ha solicitado a Aena información detallada sobre las actuaciones previstas a corto y medio plazo para evitar cualquier merma en la operatividad del aeropuerto herreño y del resto de aeropuertos canarios. Reclama además una coordinación permanente con las administraciones del archipiélago antes de adoptar decisiones que puedan afectar a la conectividad aérea.