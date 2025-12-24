El Hierro
El Gobierno canario exige garantías de operatividad en el aeropuerto de El Hierro
El Ejecutivo que lidera Clavijo demanda a Aena que preste más atención a la hora de organizar un «servicio esencial» para la población herreña
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer dirigirse formalmente a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) para exigir la adopción inmediata de las medidas necesarias que garanticen la plena operatividad, la seguridad aérea y la continuidad de los servicios esenciales en los aeropuertos del Archipiélago, con especial atención al de El Hierro.
La decisión adoptada por el gabinete que preside Fernando Clavijo llega en medio de la polémica generada en la Isla por el recorte del horario de operatividad del aeródromo por falta de personal en la torre de control: Aena desde el pasado lunes ha establecido un nuevo horario al retrasar el comienzo de las operaciones de las 08:10 a las 08:30 horas. Esta medida, en principio, es provisional y estará activa hasta el 12 de enero por las bajas médicas de siete de los diez controladores que operan en las instalaciones aeroportuarias de Los Cangrejos.
El Ejecutivo canario ha trasladado su preocupación ante cualquier decisión organizativa o de gestión que pueda afectar al normal funcionamiento del aeropuerto herreño, «un enclave estratégico para la conectividad de la Isla y, especialmente, para la atención de evacuaciones sanitarias y situaciones de emergencia que requieren disponibilidad operativa las 24 horas del día», señala en una nota. En este contexto, el Consejo de Gobierno de Canarias ha instado a Aena a garantizar de manera efectiva la prestación continua del servicio aeroportuario en El Hierro, así como a reforzar los recursos humanos y técnicos necesarios para asegurar «una operativa estable, segura y adaptada a las singularidades de la Isla».
El Gobierno de Canarias ha solicitado a Aena información detallada sobre las actuaciones previstas a corto y medio plazo para evitar cualquier merma en la operatividad del aeropuerto herreño y del resto de aeropuertos canarios. Reclama además una coordinación permanente con las administraciones del archipiélago antes de adoptar decisiones que puedan afectar a la conectividad aérea.
Congreso de los Diputados: El PP pide que se acabe el «maltrato» a la Isla
La diputada autonómica del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados Ainoha Molina rechaza el recorte de la operatividad del aeropuerto herreño «en unas fechas tan señaladas como las navideñas», y ha exigido a Aena que «deje de maltratar a la isla de El Hierro». Molina anuncia que exigirá en Madrid que se respete el horario, la dotación de personal y la conectividad del aeropuerto de Los Cangrejos «durante todo el año, sin que la Isla tenga que sufrir por la improvisación, los recortes y la falta de previsión del Gobierno», añadiendo que «ha llegado el momento de decir basta ya a Aena y de exigir que garantice un adecuado número de controladores aéreos para que la isla no sufra esta situación nunca más», concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un buque de carga estadounidense lleva más de 16 horas dando vueltas entre Tenerife y La Palma
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- El buque de carga estadounidense que se encontraba dando vueltas entre Tenerife y La Palma cambia de rumbo
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- Atropello en los aparcamientos de un centro comercial de Tenerife