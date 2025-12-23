El presidente de El Hierro, Alpidio Armas, tacha de «inaceptable» el recorte horario del aeropuerto de Los Cangrejos

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, considera «inaceptable» la decisión de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea de recortar el tiempo de operatividad del aeródromo de Los Cangrejos como medida «temporal» para paliar la falta de personal en la torre de control, un servicio que en la actualidad gestiona la empresa Saerco. AENA emitió en las últimas horas un comunicado en el que daba cuenta de que esta acción la lleva a cabo debido a la enfermedad de siete de los diez profesionales que desarrollan estas labores en las instalaciones aeronáuticas de Valverde. «Se trata de una contingencia sobrevenida que nos obliga a ajustar la operatividad en el recinto», señala la entidad sin obviar que está previsto «sancionar» a Saerco por un «incumplimiento de servicio». Ayer, como primera medida, se optó por retrasar el comienzo del horario operativo de las 08:10 a las 08:30 horas, una corrección que va a estar en vigor hasta el próximo 12 de enero. «La Isla no aguanta ni un minuto más el problema que están creando en el aeropuerto», comenta AlpidioArmas sobre un «maltrato» que espera que se solvente de manera inmediata.

"Perjudica a los herreños"

El presidente insular considera que «la enfermedad de un señor o de siete, que es algo que alguien va a tener que averiguar porque no deja de ser llamativo, ni puede alterar todos los planes de movilidad de los herreños», denuncia el socialista de una merma que deja en una situación muy precaria a las conexiones aéreas con la Isla. «La decisión que ha tomado AENA elimina cualquier posibilidad de alargar el horario operativo ante retrasos, incidencias o contratiempos que se puedan dar en Tenerife». Y es que para Alpidio Armas no tiene sentido que un vuelo que sale en hora de Los Rodeos «tenga que estar dando vueltas sobre la Isla porque el aeropuerto está fuera de servicio». Esa anomalía ya ocurrió ayer, primer día en el que AENA aplicó el nuevo horario.

«La enfermedad de un señor o de siete no puede alterar todos los planes de movilidad de los herreños» Alpidio Armas — Presidente del Cabildo de El Hierro

Armas insiste en la necesidad de activar otro tipo de protocolos ante un escenario tan surrealista como el que se está generando en el espacio aéreo herreño. «No me vale que esto sea una cuestión eventual que se va a solucionar en unos días, hay que tomar medidas del mismo calado que las que se ponen en funcionamiento en otros aeropuertos cuando se acumula una baja», reclama en relación a los puestos de reserva que tienen que existir en estos casos para no dejar colgado a los usuarios, sobre todo, en un momento del año tan complicado».

«No me vale que esto sea una cuestión eventual que se va a solucionar en unos días, hay que tomar medidas del mismo calado que las que se ponen en funcionamiento en otros aeropuertos cuando se acumula una baja» Alpidio Armas — Presidente del Cabildo de El Hierro

«Media hora es un mundo»

El presidente del Cabildo de El Hierro está convencido de que esos 20 minutos de modificación que empezaron a aplicarse ayer [el horario de cierre se mantiene a las 18:00 horas] siempre se acaban convirtiendo en algo más. «Media hora es un mundo para alguien que tiene prevista una cita médica en Tenerife o una reunión de trabajo en Valverde... Eso puede significar que no acudas por causas mayores y pierdas el turno para una prueba o una reunión importante», pone como ejemplos de lo que supone el día a día para unas personas que dependen de una conexión aérea. Armas, por último, insiste en que este tema y otros relacionados con un mejor funcionamiento de las infraestructuras de AENA en Los Cangrejos se los ha traslado en varias ocasiones al director del aeropuerto y, por lo tanto, «ellos saben que esta situación es muy incómoda para los herreños», concluye.