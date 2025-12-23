Un décimo del tercer premio de la Lotería de Navidad, vendido en El Hierro, reparte 50.000 euros

Un décimo del 90693, el tercer premio del Sorteo de Navidad celebrado ayer en Madrid, se emitió desde la terminal que está conectada a la red de Loterías y Apuestas del Estado en la calle Cruz Alta - Tigaday Nº 13 de Frontera, en El Hierro. Nadie sabe quién se embolsó los 50.000 euros, pero las probabilidades de que haya salido de la Isla son bastante altas. «Este año hubo Bajada y muchos de los compradores estuvieron de paso», aclara Lidia minutos después de cerrar al mediodía un negocio creado por Segunda Padrón, conocida por todos como doña Conda. La abuela de Jonay, pareja de Lidia y propietario del establecimiento de apuestas, fue la dueña durante un tiempo de los puntos de ventas de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que existen en Valverde y Frontera. «Siempre ha estado metida en el negocio de los sorteos», cuenta un vecino de la zona en la que confluyen tres establecimientos comerciales fundados por la matriarca. La cafetería Cruz Alta, o bar Sesé, el receptor de boletos de Tigaday, y Novedades Conda, una tienda de moda y complementos que gestiona Antonio José, hermano de Jonay. «Son gente muy trabajadora y que han tenido tino para los negocios», exalta un allegado sobre la capacidad emprendedora de esta familia. «Han sabido sacarse las castañas del fuego peleando mucho por sus empresas... Novedades Conda es una tienda a la que recurren muchos vecinos, el bar de Sesé [el padre de Jonay] es una mina porque se come bien y siempre está a reventar y el puesto de Loterías también hace lo suyo», resume un conocido que prefiere quedarse al margen. «Insisto, son buena gente», repite para cerrar un círculo en el que en su día estuvo Juan Ciro Castañeda Padrón, exconsejero insular de Turismo, hijo de doña Conda y en el pasado encargado de los puntos de emisión de apuestas de Valverde y Frontera, hasta que éstos cambiaron de manos: el de la capital salió del clan familiar y el de Tigaday lo recompró Jonay.

Castañeda Padrón, además de su etapa en el Gobierno insular, se convirtió en el impulsor de la primera empresa de coches de alquiler sin conductor en la Isla [Rent a Car Cruz Alta]. Cuando el negocio de loterías pasó a ser patrimonio de Jonay Castañeda, Lidiase puso al frente mientras él seguía controlando el bar que había sacado adelante durante tantos años su padre [Sesé]. «La abuela ya está muy mayor», corta cualquier posibilidad de entrevista la lotera cuando tanteamos la opción de hablar con doña Conda. «A su nieto no le hacen gracia las entrevistas, es decir, que si le puedo ayudar pregunte lo que necesite», se ofrece la mujer que lleva alrededor de 14 años en el local en el que ayer hubo una pequeña llovizna de euros. «Es la primera vez que damos algo en Navidad y estamos en una nube», responde Lidia García tras la explosión de alegría.

Este año las ventas han ido mejor que el pasado y es probable que el décimo no se haya quedado en la Isla», concluye. Lidia García — Encargada del punto de venta de Tigaday (Frontera - El Hierro)

Ya dieron un décimo de la Lotería el 11 de diciembre

La llamada de EL DÍA es la segunda que recibe tras cantar los niños del Colegio de San Ildefonso el 90693. «No hay gente porque la mañana está lluviosa, pero antes ya me llamó un cliente para saber si era verdad que había tocado y hacerme un encargo. ¡Lidia, guárdame un númerito para el Niño!, me dijo», desvela la portavoz de un negocio que el 11 de diciembre repartió otros 30.000 euros por el primer premio de la Lotería del jueves [98217]. «Estamos en racha», bromea Lidia sin perder la oportunidad de contar que el 18 de enero de 2023 dieron dos millones de euros al ganador de la combinación de la Bonoloto y que en 2016 vendieron otro primer premio de la Lotería [15822]. «A mí aún nadie me ha dicho nada», dijo más tarde sobre el posible agraciado. «Me han hecho un montón de preguntas, pero ninguno me confesó que era el ganador... Este año las ventas han ido mejor que el pasado [Bajada de la Virgen de Los Reyes] y es probable que el décimo no se haya quedado en la Isla», concluye.

