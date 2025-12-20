El pasado de El Tendal tiene futuro

El yacimiento arqueológico más importante de los benahoaritas seguirá arrojando luz sobre cómo eran y cómo vivían los primeros pobladores de La Palma. Un convenio, con una inversión de 180.000 euros, acordado por la Consejería de Universidades, Ciencia y Cultura del Gobierno canario con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) garantiza durante los próximos dos años la continuidad de las investigaciones en la Cueva de El Tendal, situada en el conjunto arqueológico de las Cuevas de San Juan, en el municipio San Andrés y Sauces.

El Tendal se encuentra en una zona de extraordinario valor para conocer la historia de los indígenas palmeros. Reúne un conjunto excepcional de cuevas naturales, asentamientos, necrópolis y una estación de grabados rupestres. En total, se han identificado 27 cuevas de habitación, donde se han encontrado miles de restos que revelan cómo vivían, comían y enterraban a sus muertos los benahoaritas. El espacio posee un centro de visitantes donde se pueden ver piezas arqueológicas originales, paneles explicativos, cortometrajes, un documental científico y un video mapping que revive el pasado benahoarita en un entorno natural de gran belleza.

El convenio contempla un programa sistemático de intervenciones, un paso decisivo para el futuro de este yacimiento ya que hasta el momento solo se han llevado a cabo actuaciones puntuales en la Cueva de El Tendal. De hecho, el interés en este conjunto se debe a que atesora las estratigrafías arqueológicas de mayor potencial y mejor preservadas del Archipiélago.

Líneas de actuación

El proyecto se divide en tres líneas de actuación, que no solo permitirán ampliar el conocimiento sobre la sociedad benahoarita, sino también acercar los resultados de estas investigaciones a la población. En primer lugar, la investigación se basará en prospecciones superficiales, sondeos y excavaciones en extensión que permitan llevar a cabo analíticas específicas de los materiales arqueológicos documentados como estudios de cultura material, arqueobotánica, arqueozoología, Carbono 14, isótopos estables o micromorfología, entre otros estudios innovadores.

El Gobierno garantiza la continuidad de la investigación arqueológica en la Cueva de El Tendal / Gobierno de Canarias

Por otro lado, la actuación contempla la adecuación del yacimiento arqueológico mediante labores de limpieza del recinto y los alrededores, así como actuaciones de conservación en las unidades estratigráficas, es fundamental para mejorar la accesibilidad de las visitas y revalorizar este espacio de una manera sostenible a largo plazo.

Por último, la difusión se convierte en un pilar con la integración de los resultados obtenidos en el Centro de Interpretación El Tendal, pero también con la creación de recursos educativos, materiales didácticos y medios audiovisuales para centros escolares y público. Este acuerdo dará continuidad a la investigación iniciada por los doctores Juan Francisco Navarro (Universidad de La Laguna) y Ernesto Martín (ULPGC) en los años ochenta del siglo XX, interrumpida y recuperada en enero de 2021 por un nuevo equipo de la ULPGC liderado por los doctores Jonathan Santana y Amelia Rodríguez.

Con la firma del convenio, La Palma se consolida como un referente dentro del ámbito de la gestión del patrimonio cultural, reforzando las estrategias de protección, conservación y revalorización de sus bienes arqueológicos.