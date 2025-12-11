El Cabildo alivia las pérdidas del plátano con 6,5 millones

El Cabildo de La Palma ha comenzado a pagar los 6,5 millones de euros destinados a la subvención directa para el pago de la pérdida de renta de la campaña 2022/2023 concedida a los agricultores a través de las organizaciones de productores de plátanos (OPP) para compensar la privación de ingresos en el sector agrícola de la isla.

Esta subvención, que cuenta con financiación del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, tiene como objetivo principal complementar una orden anterior del Gobierno de Canarias (abril de 2024) que solo subvencionaba fincas bajo la lava o con resiembras. La nueva subvención busca compensar a aquellos agricultores que sufrieron pérdidas de producción o renta debido a factores indirectos, problemas de acceso a las fincas, falta de riego o quienes decidieron mantener sus plantas sin recurrir a la resiembra.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende el compromiso del equipo de gobierno con el sector primario y sus profesionales, «que son uno de los principales motores sociales y económicos de nuestra isla y a quienes debemos respaldar para ayudarles a recuperarse de las consecuencias de la erupción, así como trabajar de la mano para garantizar un relevo generacional que nos permita dar continuidad a los trabajos del campo», resalta.

Rodríguez recuerda que la Corporación está también estudiando la posibilidad de realizar un pago directo a aquellos agricultores que, por diversas razones, no pertenezcan a ninguna OPP, tal como contempla el reglamento europeo, asegurando que ninguno de los afectados quede fuera. En ese sentido, queda patente el compromiso y esfuerzo de la Institución insular, asumiendo este trabajo para agilizar los trámites y garantizar que se hiciera una correcta gestión de estas ayudas.

El presidente destaca que ese mismo trabajo se realizará para quienes realizaron la técnica de ‘capados’, que mantuvieron las plantas vivas, así como quienes se vieron afectados por la ceniza, trabajando de la mano de la Consejería de Agricultura en buscar los fondos y abordar las ayudas que no se pagaron en su momento. En definitiva, el Cabildo de La Palma ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de análisis de los posibles perceptores, que ha implicado una exploración inicial, tras recibir los listados del Gobierno de Canarias, unos 3.300 posibles perceptores del Valle, Tijarafe y Fuencaliente.

También se ha calculado la pérdida de renta, para lo que se utilizó un sistema establecido en el Reglamento Europeo 2022/2472, comparando la renta media de tres años anteriores al desastre con la renta de la campaña 2022-2023 (agosto 2022 a septiembre 2023). Para este trabajo se optó por un modelo de aplicación que calcula la información de varias administraciones.