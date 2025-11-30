Sabotaje al Montaje pinta un mural con la mujer como protagonista

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Igualdad que dirige Ángeles Fernández, ha financiado un nuevo mural en el espacio La Ciudad en el Museo Foro de Arte Contemporáneo (Cemfac) que busca visibilizar la violencia de género que afecta a mujeres e infantes. La iniciativa, que se enmarca dentro de las acciones que desarrolla la Corporación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es obra del artista Matías Mata, conocido como Sabotaje al Montaje, y se ubica en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro.

La consejera insular de Igualdad, Ángeles Fernández, ha visitado el espacio junto con el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas; la concejala de Cultura, Marlene González, y el equipo del Servicio del Cabildo de La Palma para conocer de mano del artista cómo se ha plasmado la obra en el municipio. «Esta acción continúa la línea de trabajo que llevamos a cabo desde el Cabildo de visibilizar una problemática social que debemos atajar, a través de la prevención, la concienciación y, por supuesto, la exposición de la misma, ya que es algo transversal que nos compete a todas y todos», explica la consejera.

La pintura refleja las duras consecuencias que no sólo sufren las víctimas, sino su entorno más débil

Ángeles Fernández explica que la obra de Sabotaje al Montaje «refleja la violencia de género y sus consecuencias, no sólo en las propias mujeres que la padecen sino también en sus hijas e hijos que, a menudo, también sufren y que habitualmente no se tiene tan en cuenta la afección que tiene sobre estas personas y su desarrollo», defiende.

Esta iniciativa, además, refuerza la información en torno a los servicios de prevención, apoyo y atención a las víctimas, acciones que se desarrollan bajo un paraguas. El mural cuenta con un código QR que redirige a las personas a información sobre la red de servicios y recursos de los que dispone el Cabildo en el ámbito de la igualdad.

En la pared existe un código QR que dirige a las personas en riesgo a los recursos de los que dispone el Cabildo

El artista está sensibilizado con los valores sociales, tal y como demuestra en diferentes proyectos. Además, se ha elegido a Sabotaje al Montaje por el embellecimiento del espacio urbano que fomenta a través de su pintura, que busca la armonía con el lugar que ocupa a la par que transmite mensajes reivindicativos, basando, también, su proceso creativo en la zona geográfica y social en el que desarrolla su obra, inspirándose en situaciones, modelos y circunstancias propias de la localización.